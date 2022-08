Ante engaños de Palacio Nacional, México necesita conocer la verdad: López Rabadán

La vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, aseveró que ante el cúmulo de falsedades y engaños desde Palacio Nacional, hoy más que nunca es necesario conocer la verdad .

Al participar en la presentación del libro “El imperio de los otros datos: tres años de falsedades y engaños desde Palacio”, en la sede de la Cámara alta, reconoció el trabajo realizado por Luis Estrada en la revisión de las conferencias mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que la lectura de este material obliga a reflexionar, como establece el libro, “cómo llegamos a esta cantidad de mentiras establecidas desde Palacio” .

La senadora panista lamentó que por el anhelo de tener un cambio la gente creyó en un presidente que ahora que está al frente del país no actúa para atender las prioridades de la población.

“Se le asignó el poder que entre otras cosas ejerce seis billones de pesos, siete billones de pesos, suficientes para detener en mucho la inseguridad brutal que estamos viviendo, no se hace porque se tomaron otras prioridades, para justificar una refinería que no refina, un aeropuerto que no tiene vuelos, un tren maya que está devastando el patrimonio histórico, para cumplir los caprichos de Palacio Nacional”