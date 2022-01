Presionan inconformes para revertir reparto de candidaturas en Morena

El aspirante a la candidatura al gobierno de Durango José Ramón Enríquez Herrera acusó que el proceso interno de Morena para definir a sus abanderados “fue una mentira” y responsabilizó de todas las anomalías que se presentaron al dirigente nacional del partido, Mario Delgado.

“Que se revierta la decisión de Morena, porque tenemos la razón y que no se engañe al pueblo con que Morena puede decir que es la esperanza de México, que no se manipulen las cosas y que no se roben las cosas ni las aspiraciones”, manifestó.

En entrevista con La Razón, el senador morenista apuntó que el pueblo duranguense ya le dio su respaldo y reconoce la labor política y social que ha hecho durante más de tres décadas, por lo que en su momento definirá la forma en la que va a buscar la gubernatura del estado, siempre obedeciendo la decisión de la ciudadanía.

Enríquez Herrera aclaró que no se va a adelantar, sino que esperará a que se emitan las resoluciones por las impugnaciones que presentó al interior del partido, ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y el Consejo Nacional, y ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para después tomar una decisión con base en el respaldo de los ciudadanos.

“No adelantarnos, vamos a esperar, no somos ingenuos, no somos inocentes, no tenemos fe ciega, pero necesitamos el resolutivo tanto al interior de Morena como en el Tribunal Federal Electoral, porque la gente nos respalda”, indicó.

El morenista también señaló que el desaseo interno llegó a tal grado que “no se puede descartar la compra-venta de candidaturas al interior del partido”, y advirtió que con “todas estas mentiras” no se pueden descartar fracturas al interior del guinda.

“Las mentiras no generan unidad, cuando se trabaja con la verdad, con honestidad, hay alineamiento de esfuerzos y objetivos, pero cuando las mentiras imperan en el entorno, por supuesto que no puede haber uniformidad y ánimo para que las cosas sucedan por el bien de la gente”, manifestó.

El senador insistió en que no es ingenuo, pero aseveró que se debe limpiar toda la simulación que se dio en el partido y que, sostuvo, está muy alejada de los principios que promueve el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Que se revierta la decisión de Morena, porque tenemos la razón y que no se engañe al pueblo, como lo pregona el Presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, con qué Morena puede decir que es la esperanza de México, que no se manipulen las cosas y que no se roben las cosas ni las aspiraciones, cuando realizan estas acciones”, manifestó.

El senador por Durango puntualizó que al igual que las prácticas que se daban en las fuerzas políticas que criticaba Morena, colocaron a las mujeres como candidatas en los espacios en donde tienen pocas posibilidades de ganar, como en el caso de Marina Vitela, en Durango, ya que él encabeza las preferencias electorales, como lo demostraron las encuestas, y dejaron las candidaturas con más posibilidades de triunfo a los hombres.

Recordó que los candidatos que están impugnando cuentan con el respaldo del documento notariado de que la designación se hizo desde el pasado 18 de diciembre, cuando ni siquiera se terminaba la aplicación de la encuesta en Durango.

Enríquez Herrera enfatizó que con estas acciones, Morena permitió que regresara “la mafia del poder”, porque prefieren perder gubernaturas a rectificar un criterio oscuro que decidieron de última hora en la cúpula del partido.

“En Morena ganaron las encuestas, pero no se respetó la voluntad del pueblo”, reprochó el aspirante a la gubernatura duranguense.

El dato: El domingo, aspirantes a las gubernaturas y miembros de Morena acusaron “huachicoleo” de candidatos y exigieron que se limpie el partido de las malas prácticas.

Descarta Susana Harp traición a Morena

Pese a su inconformidad con el proceso interno de Morena, la senadora Susana Harp ratificó que no traicionará al movimiento y aseguró que será candidata a la gubernatura, porque tiene confianza en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le responderá de manera positiva.

En entrevista con La Razón, rechazó que esté considerando dejar el partido o que haya establecido contacto con otras fuerzas políticas para buscar la gubernatura, pero afirmó que insistirá por todas las vías legales para que se limpie el proceso interno del guinda, que está generando fracturas.

“No, yo acepté la invitación a este movimiento y no voy a traicionar, yo me voy a quedar aquí, yo confío que todavía quedan instancias muy importantes que tienen que atender esta solicitud. Nos asiste la razón y el principio de paridad de género no es un regalo, es un derecho que ya tenemos las mujeres y que yo misma voté, entonces tengo fe en que todavía tengo mucho camino abierto”, manifestó.

La senadora subrayó que la forma en la que se aplicó el criterio de paridad de género no atendió la litis del cambio constitucional para atender la igualdad sustantiva, porque, salvo el caso de Quintana Roo, el guinda decidió que las mujeres fueran postuladas en estados sin posibilidades competitivas y, en el caso de ella, la dejaron fuera en un estado con mayores posibilidades de triunfo para el partido y donde los ciudadanos están en favor de que gobierne una mujer.

Evitó responsabilizar de las anomalías en el proceso interno al dirigente nacional, Mario Delgado, o señalar favoritismos por Salomón Jara; sin embargo, dijo que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia debe hacer honor a su nombre y sancionar a los responsables.

Harp estimó que este fin de semana deben recibir una resolución de la comisión y para la próxima semana acudirá ante el TEPJF, donde, afirmó, la respaldarán en su recurso porque le asiste la razón constitucional.

“Hubo una primera respuesta (de Morena) y nos contestaba que lo que se había elegido esa noche era para la defensa de la Cuarta Transformación; es decir, es más compleja todavía esta manera de llevar las cosas, porque yo jamás me inscribí a un proceso en el que el resultado final fuera quien coordinara los trabajos de la 4T.

“Yo me inscribí para definir al candidato a la gubernatura de Oaxaca por Morena, entonces si las respuestas van a ir en ese sentido, va a ser improcedente mi queja y me voy de manera inmediata a la Sala Superior del Tribunal, donde nos darán la razón”, aseguró.