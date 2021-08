Escala confrontación entre AMLO y Anaya

La confrontación entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, escaló luego de que el panista dijo que acudiría a declarar sólo si iban también los hermanos del mandatario, a lo cual el Ejecutivo le respondió que asuma su responsabilidad y haga lo que considere conveniente.

Además, luego de que AMLO pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) aclarar la investigación a su excontrincante en las elecciones de 2018, el órgano autónomo difundió la versión pública de la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en la que éste dijo haber entregado a Anaya 6.8 millones de pesos para que votara a favor de la reforma energética.

Por la mañana, en un videomensaje en redes sociales, Anaya dijo que acudiría a declarar si también se presentan sus hermanos Pío y Martín López Obrador para que se les dé el mismo trato.

“Me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos, Martín y Pío López Obrador y que nos den exactamente el mismo trato, y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera”, dijo.

Recordó que de los hermanos del Ejecutivo hay videos recibiendo dinero en efectivo, y que las acusaciones hacia su persona son un invento en boca de Emilio Lozoya, y por eso no hay pruebas.

Además cuestionó el por qué no procede en contra de sus hermanos, toda vez que el dinero fue para el propio Andrés Manuel López Obrador: “no será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos, porque el dinero que están recibiendo en realidad era para ti”.

Mencionó que el Jefe del Ejecutivo lo invita a que se presente en el Reclusorio Norte para que lo metan a la cárcel 30 años, aunque sea inocente.

Gráfico

En respuesta, en su conferencia mañanera desde Xalapa, el Presidente respondió así reto que lanzó el excandidato presidencial del PAN y lo emplazó a que asuma su responsabilidad.

“Que haga lo que considere más conveniente y asuma su responsabilidad, nada más que le quede muy claro, lo sabe, lo que pasa que es chueco, hipócrita; sabe muy bien que yo no persigo a nadie, yo no soy de malas entrañas, yo no odio, no soy igual a ellos”, afirmó.

En este caso, dijo, debe ser la autoridad competente la que investigue a sus familiares porque “yo no tengo que ver con la Fiscalía; ya no es el tiempo de antes donde el Presidente ordenaba al procurador lo que tenía qué hacer, eso era el tiempo en que dominaban los ahora opositores”.

Insistió en que Anaya Cortés recurre a “marrullerías” y maniobras políticas para evadir su responsabilidad: “quién lo manda a agarrar dinero, que sirva esto de experiencia para los jóvenes, que no se trata de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole”.

Reveló que el panista primero hizo acuerdos con el PRI y con Enrique Peña, y cuando ya había vencido a todos, estaba arriba y se “sentía todopoderoso”, traicionó al entonces presidente y a los que le habían dado dinero. Incluso, señaló que en el debate presidencial de 2018, el entonces priista, José Antonio Meade, llamó corrupto a Anaya: “no dije nada. Dije allá ustedes, o se llevan fuerte”.

López Obrador solicitó a la FGR y el Poder Judicial que informen, sin anteponer el debido proceso, sobre este asunto de Anaya, por considerar que es de interés público que a todos nos importa; “si no me va a seguir echando la culpa a mí”.

Por la tarde, la FGR difundió la versión pública de la denuncia de Lozoya, en contra de Anaya, a quien acusa de haber entregado seis millones 800 mil pesos, para que votara a favor de la reforma energética en beneficio de la empresa brasileña Odebrecht. Señaló que dicha cantidad fue entregada al panista por el jefe de escoltas de Lozoya, Norberto “N”, en la misma Cámara de Diputados en el año 2014.

“Posteriormente, y de conformidad con lo señalado en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la Reforma Constitucional en materia Energética, quedó constancia de que Ricardo ‘N’ votó a favor de la misma.

“Los testigos Miguel ‘N’ y Froylán ‘N’, manifestaron haber presenciado diversas visitas de Ricardo ‘N’ y otros legisladores, a las oficinas de Emilio ‘N’, en la Dirección General de Pemex; lo cual quedó asentado en diligencias ministeriales”, dijo la FGR.

Altos funcionarios de Odebrecht Brasil, Hilberto “N”, Marcelo “N”, Luiz “N” y Luis “N”, señalaron en actas ministeriales en dicho país, su intención de obtener, a partir del 2012, controles y contratos en operaciones sustantivas en el área petrolera mexicana.

Para ello, revelaron, entregaron sobornos a Lozoya, como un primer pago por 10 millones de dólares, para garantizar el control sobre esa producción petrolera.

Más tarde, Anaya explicó que su voto a favor de la Reforma Energética fue ocho meses antes de la supuesta entrega y no después, como hizo constar la FGR en un comunicado, además aseguró que llevaba seis meses de no ser diputado cuando se llevó a cabo la supuesta entrega.

“¿Vieron el comunicado de la FGR de López? Hasta en eso son incompetentes: Mi voto fue 8 meses antes de la supuesta entrega, no después., yo llevaba 6 meses de no ser diputado cuando la supuesta entrega. ¿Un voto a favor es prueba de que se recibió un soborno? ¡Qué locura!”, tuiteó.