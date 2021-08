Regreso lento y con matrícula mermada; “muchos alumnos no volverán”: Unicef

El regreso a las aulas en México, previsto para el 30 de agosto, se dará como una “transición gradual” en la que se priorizará la recuperación de la matrícula en un ciclo escolar “de recuperación” para los alumnos, luego de casi 18 meses de confinamiento por la pandemia, explicaron representantes de Educación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

En entrevista con La Razón, la oficial de Educación Paola Gómez resaltó que el regreso a las aulas no será definitivo, sino que se tratará de un proceso paulatino que dependerá de la infraestructura de las escuelas, la organización de la comunidad educativa y de la confianza de los padres de familia para llevar a sus hijos a los planteles.

“Creemos en un regreso de un mes, que todo septiembre podamos ver cómo van organizando las escuelas, cómo van regresando los niños, cuántos vuelven después de la pandemia. No limitarnos a cómo nos fue el 30 de agosto, sino pensar en una transición con el virus, que no se irá en unos meses”, aseguró.

. Gráfico: La Razón de México

La funcionaria aseguró que una de las prioridades ante el retorno será la recuperación de la matrícula, ya que muchos menores no podrán regresar a la escuela tras los meses de confinamiento, pues tan sólo el ciclo escolar pasado, expuso, 5.2 millones de niños no concluyeron el ciclo lectivo.

En relación con el modelo híbrido para el retorno a las aulas, la oficial de Educación Jimena Lazcano explicó que el regreso a clases en un modelo híbrido marcará una diferencia entre los alumnos que continúen el aprendizaje a distancia y quienes volverán a las escuelas, ya que éste será un ciclo escolar de recuperación en México.

“Vamos a tener que arrastrar (la recuperación) en futuros ciclos escolares antes de poder llegar a una nivelación”, explicó a este medio, al resaltar que se puede prever que en este ciclo habrá una diferencia sustantiva entre las niñas y niños que regresen de manera presencial contra aquellos cuyas familias opten por continuar con el aprendizaje a distancia.

GUÍA para el regreso a las aulas



Algunas de las medidas que la SEP plantea para evitar contagios en el retorno presencial:

. Gráfico: La Razón de México

. Gráfico: La Razón de México

Ante esta situación, la SEP realizará evaluaciones diagnósticas para saber en qué nivel de aprendizaje se quedaron, principalmente en niveles transitorios como primero de primaria, cuando los menores aprenden a leer y escribir.

Otra de las prioridades por las que Unicef se posicionó en favor del retorno a las aulas es evitar la deserción escolar, otro de los problemas que se acrecentaron durante la contingencia, pues las clases a distancia agudizaron la brecha educativa, que muchos niños ya experimentaban incluso antes de la pandemia, como es el caso de los originarios de pueblos indígenas o con discapacidad, por el tema socioeconómico.

“La matrícula está cayendo; nosotros tenemos información de tal vez un 15 o 20 por ciento en México; muchos niños no volverán a la escuela y los que vuelvan no solamente no aprendieron lo que debieron en este año, sino mientras más tiempo pasen fuera de escuela, las habilidades que ya tenían, como lectura, escritura y matemáticas, se van perdiendo”, advirtió Paola Gómez, al destacar que a la brecha se sumaron otros factores como el socioeconómico, pues “no es lo mismo los niños y niñas que han tenido una opción de (acceder a) educación particular y privada y, además, tienen conexión a Internet, un dispositivo móvil, una computadora, a quienes tenían Aprende en Casa por televisión o radio, o que ni siquiera han tenido oportunidad de que lleguen estos insumos”.

. Gráfico: La Razón de México

Las representantes de Unicef coincidieron en que se dé el retorno a las aulas de manera presencial, ya que la escuela no es solamente aprendizaje, sino que se convierte en un espacio protector para niñas y niños ante los casos de violencia o desigualdades de género a las que muchos menores son víctimas en sus hogares.

Aunque existe el riesgo de contagio por Covid-19, las funcionarias destacaron el uso de cubrebocas y el seguimiento a las medidas de sanidad.

“Es entendible que por parte de las madres y padres de familia estén un poco indecisos sobre lo que les pueda llegar a pasar a sus hijas y a sus hijos cuando regresen a la escuela. Es importante que se puedan mantener todas las medidas de sanidad y de seguridad que se están promoviendo para asegurar que ese retorno sea oportuno”, enfatizó Lazcano Norori.

En el caso de detectar un posible caso psicótico en la escuela, se recomendó que el alumno “se aísle de su clase en una burbuja, en un ambiente lejos, hasta que pueda llegar su madre, padre o tutor a recogerlo”.