Vuelta a aulas, sin impulso a Pymes: ven caída en ventas de 40%

El regreso a clases programado para el próximo 30 de agosto no se ve reflejado en altas expectativas para las ventas de útiles escolares, uniformes y zapatos, por lo que los pequeños comercios de la Ciudad de México esperan ingresos 40 por ciento por debajo de lo registrado en 2019.

El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope CDMX), Eduardo Contreras, señaló que hay incertidumbre entre las familias mexicanas respecto al regreso a clases, por lo que han adquirido productos con mucha cautela, situación que se refleja en que para el cierre de año las ventas estimadas de estos artículos ascienden a ocho mil millones de pesos, cifra similar a la que registraron durante el año pasado.

Esta situación, externó, pone un panorama complicado para los pequeños negocios que desde el inicio de la pandemia no han visto ingresos considerables. Incluso, reconoció que muchos no compraron más mercancía para este periodo escolar, pues opinó que mientras no haya un regreso a clases planeado y que dé certeza a los padres de familia sobre que sus hijos estén seguros ante el alza de contagios no habrá un retorno masivo, lo que se traduce en bajas ventas.

“Hago un llamado a todos los consumidores de que en dado caso de que vayan a comprar útiles escolares, uniformes, mochilas, etc; lo hagan en los comercios locales, en papelerías de barrio, que dejemos de lado las grandes empresas y la venta por internet y apoyemos al pequeño comercio de la Ciudad. Esto va a reactivar la economía más rápido y podemos salir de esto antes”, comentó en entrevista con La Razón.

. Gráfico: La Razón de México

Dos elementos que también merman la recuperación de los ingresos de los pequeños comercios capitalinos, prevista hasta el segundo semestre de 2023, son las compras que hacen las familias a grandes cadenas y el e-commerce.

El presidente de la Canacope CDMX dijo que el comercio en línea ha tomado un lugar importante en la capital, debido a que todas las plataformas que existen, tanto de artículos y servicios, ya ocupan 30 por ciento del total de ventas, lo que fomenta el cierre de Pymes que aún no han migrado a este tipo de comercio.

Cifras de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), refieren que debido a la llegada de la pandemia de Covid-19, el año pasado 48 por ciento de las pequeñas y medianas empresas comenzó a vender en línea; mientras que dos de cada 10 aseguraron haber iniciado su canal digital durante 2021.

A nivel nacional, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) prevé que se obtengan 82 mil millones de pesos por la derrama económica del inicio del ciclo 2021-2022; de los cuales, 52 mil millones de pesos serían directamente de útiles escolares y papelería; y el restante en uniformes, mochilas, calzado, entre otras cosas.

Si bien reconoció que todavía no ha habido una venta como en años anteriores con anticipación de los útiles escolares, la expectativa es que se logren los niveles que se tuvieron en 2019 por el aumento de la población y los niveles de inflación.

. Gráfico: La Razón de México

En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta que hasta julio pasado, la inflación aplicada en material escolar se ubicó en 5.6 por ciento; mientras que en 2020 se encontraba en 4.2 por ciento; en tanto que en 2019 la cifra era de 4.1 por ciento.

Específicamente, los cuadernos y carpetas presentaron un incremento de 8.0 por ciento en el séptimo mes de 2021, frente al 6.8 por ciento que se registró en el mismo periodo de 2020; las plumas, lápices y otros artículos similares repuntaron 6.1 por ciento en lo que va del año; y los libros tuvieron un aumento de 4.2 por ciento en julio pasado.

Son estos artículos, precisamente los que mantienen las ventas de las papelerías locales, pero en menor medida, pues el ticket promedio pasó de 3,500 pesos en 2019, a 2 mil pesos este año.

La Canacope abundó en que, por volumen, no pueden competir con precios del e-commerce o autoservicios, lo que pone en riesgo a 33 mil unidades.