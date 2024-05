Estudiantes de la UNAM instalan campamento en solidaridad con Palestina | VIDEO

Estudiantado de la Universidad Nacional Autónoma de México montó el campamento en apoyo a Palestina frente a la torre de Rectoría en Ciudad Universitaria. Entre las exigencias está el fin de relaciones académicas entre la UNAM y universidades sionistas .

"Me siento inspirada de estar aquí en Ciudad de México. He caminado y encontré apoyo al pueblo palestino", aseveró Nora, una joven palestina proveniente de la Franja de Gaza y añadió: "estar en la UNAM es motivo de inspiración por su historia de lucha y que se sumen a la demanda del cese al fuego me hace sentir arropada por personas que les importa la liberación de mi hogar".

La bandera Palestina ya ondea frente a la torre de Rectoría de la #UNAM. Alumnado y profesorado han instalado alrededor de 15 casas de campaña para replicar el movimiento pro Palestina en universidades de #EstadosUnidos y exigir el cese al fuego en la Franja de #Gaza.



Alrededor de 22 casas de campaña y 80 alumnos conforman el campamento donde aseguran, pernoctaran en pie de lucha para abanderar con solidaridad a los pueblos árabes en resistencia y crear conciencia.

Mas tarde saldrán brigadas informativas a diversas facultades de la UNAM, como Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales, además de Arquitectura y Medicina, para invitar al alumnado a sumarse a esta protesta pacífica.

