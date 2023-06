EU debe cooperar para implementar programas sociales en Centroamérica y frenar migración, insiste AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que Estados Unidos debe cooperar con recursos económicos para implementar programas sociales en países de Centroamérica y así contener la migración.

Por considerar que este fenómeno “no se da por gusto sino por necesidad y tiene que ser opcional y no forzoso”, el mandatario federal dijo que se debe promover “el bienestar de los pueblos de donde salen los migrantes, no los muros, no la militarización, no el maltrato al migrante”.

Por ello dijo que se ha insistido al gobierno estadounidense para que se sume a la implementación de los programas sociales, como México lo ha hecho, pues consideró que ayudaría mucho, en lugar de “apostar a la fuerza, al armamentismo”.

“Hemos insistido a Estados Unidos para que destine fondos suficientes al Plan de Desarrollo y nosotros estamos predicando con el ejemplo, con la participación, aceptación de los gobiernos de Centroamérica y del Caribe y hay buenos resultados”, aseveró en conferencia desde Palacio Nacional.

“No es con muros como generamos el desarrollo”

Laura Elena Carrillo, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), expuso que con la implementación de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida en cinco países —a los que se destinan recursos de manera directa— se generaron 84 mil 947 empleos, cifra que se espera aumentar hasta 140 mil este año.

La funcionaria subrayó la cooperación que el país ha sostenido ante diversas emergencias con otros países, como las de tipo ambiental, guerras, golpes militares, pero también las sanitarias.

“Como dice el señor presidente, no es con muros como generamos el desarrollo; los muros no detienen a las enfermedades, ya lo vimos con la pandemia por COVID, no detienen la pobreza, no detienen el cambio climático. Esos son fenómenos que tenemos que trabajar en conjunto con nuestros países o hermanos”, comentó.

Durante la conferencia expuso los diversos apoyos que el país ha promovido en países como Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, entre otros, con la donación de 44 ventiladores de manufactura mexicana y más de dos millones 600 mil vacunas contra COVID-19 envasadas en territorio nacional que también fueron entregadas a otras naciones.

Aseguró que, con este plan, la Amexcid no busca desaparecer la migración, pues dijo que cuando ésta es ordenada resulta positiva.

“Nuestros países se conforman precisamente de comunidades de personas que vinieron de otro lado y eso nos enriquece. El problema es que sea desordenada, irregular y fuera de la norma, que sea forzada, que a una persona no le quede de otra más que arriesgar su vida para ir a otro lugar, eso es lo que no queremos”, comentó.

