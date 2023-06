Crecen expulsiones de sudamericanos y reflejan más migración continental

Los flujos migratorios irregulares hacia México han tenido un cambio sustancial desde el año pasado, que se refleja en el 2023, al ser las personas de origen sudamericano las que empiezan a liderar la estadística en donde históricamente no aparecían, pues de enero a abril las deportaciones aumentaron para ciudadanos originarios de Ecuador, Haití, Brasil, Venezuela y Chile.

De acuerdo con datos proporcionados por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ecuador lidera las deportaciones, con 718 por ciento de incremento, al pasar de 234 en los cuatro primeros meses del 2022 a mil 914 en el mismo periodo de este año.

Le sigue Haití, con 633 por ciento más, pues de 21 pasó a 154 personas, mientras que Brasil aumentó 264 por ciento, de 54 a 197 deportaciones.

Ellos salen por factores como la pobreza y la inseguridad, pero en vez de ayudarles, los regresan y ponen de nueva cuenta en riesgo. Por ello, cuando llegan al país, buscan la manera de irse al norte, para que no los regresen

July Rodríguez, Integrante del Consejo Consultivo del INM

Con menor número se encuentra Venezuela, con 122 por ciento de repunte, y Chile, con 50 por ciento. A pesar de que esos países son los que han mostrado alzas y los mayores porcentajes de incremento, son los centroamericanos los que siguen liderando las devoluciones, aunque sin aumentos.

Sin embargo, sus números siguen siendo muy altos. Ejemplo de ello es Guatemala, con 11 mil 388, país al que le sigue Honduras, con nueve mil 353, y El Salvador, con mil 455.

En la explicación de este fenómeno, July Rodríguez, integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Migración (INM), dijo a La Razón que es necesario que el Gobierno avance hacia una política regulatoria y de menos deportaciones, pues hay casos en los que no se puede regresar a los extranjeros a sus países de origen, como Haití, donde las condiciones de pobreza no les permiten subsistir.

Gráfico

“Lo que hemos visto es que sí ha habido un incremento de personas de Ecuador que llegan a México, debido a los problemas que tienen en ese país. Por ende, llegó el momento en el que empiezan a aumentar las detenciones y deportaciones, pues muchos llegan en calidad irregular y no están en una situación similar como Haití, que a ellos sí no los deben expulsar”, explicó.

La experta señaló que en el transcurso de los meses se verá una mayor llegada de personas de otras nacionalidades, pues el éxodo de haitianos ya es un hecho y va a aumentar, mientras que se espera que lleguen también más de Venezuela y ahora hasta de Perú, ya que la situación política y social se encuentra en grave riesgo.

A pesar de ello, dijo que las autoridades mexicanas no están interesadas en crear programas que ayuden al desarrollo de los extranjeros, con el propósito de que consigan empleo, quedarse y comenzar de nuevo, y prefieren regresarlos a sus países de origen a que corran riesgos.

A pesar de que han subido las cifras de los sudamericanos, siguen siendo los centroamericanos los que más tienen deportaciones, aunque eso se puede ir modificando conforme lleguen a México

Gretchen Kuhner, Directora del Imumi

“Ellos salen por factores como la pobreza y la inseguridad, pero en vez de ayudarles, los regresan y ponen de nueva cuenta en riesgo. Por ello, cuando llegan al país, buscan la manera de irse al norte, para que no los regresen”, subrayó.

July Rodríguez mencionó que regresar a la gente “es una gran maldad”, pues en muchas ocasiones se menciona que los países no son tan pobres, pero lo que no se entiende es que quien tiene el dinero son los gobiernos y no las personas, pero en el caso de Haití, ni las autoridades tienen dinero, pues no hay oportunidad de nada.

Para la directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Gretchen Kuhner, las autoridades deberían pensar mejor en una regularización, en vez de una deportación, ya que no deben regresarlos a las condiciones, principalmente, de violencia que hay y que son los factores de expulsión.

“México es un país de 130 millones de personas y puede regularizar a los que llegan en calidad irregular, ya que son muy pocos en general. A pesar de que han subido las cifras de los sudamericanos, siguen siendo los centroamericanos los que más tienen deportaciones, aunque eso se puede ir modificando conforme lleguen a México”, aseveró la activista.

Recordó que fue el mismo titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez Silva, quien dijo que no se debe regresar a personas de algunas nacionalidades como Haití; sin embargo, esto se está realizando.

“Haití, Venezuela y Nicaragua son nacionalidades que no deben deportarse, pues están consideradas como pobres o con dictaduras, y si se les regresa, están más en riesgo”, agregó.

Gretchen Kuhner señaló que no hay más solución que la regularización de los migrantes y reforzar su protección, como lo demandan las leyes y tratados internacionales.