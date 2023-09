EU entregó todas las grabaciones del caso Ayotzinapa: AMLO; anuncia reunión con padres de normalistas

Tras anunciar que esta semana se reunirá con los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Estados Unidos ya entregó todas las grabaciones al gobierno de México sobre las conversaciones del grupo delictivo “Guerreros Unidos” sobre la desaparición en Iguala, Guerrero.

“Desde hace dos años solicité a la vicepresidenta Kamala Harris que nos enviaran esas conversaciones (…) como hay mucha desinformación esto permite aclarar: Ya tenemos todas las grabaciones y están en manos de la Fiscalía General que está haciendo la investigación sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”, dijo.

López Obrador aclara que grabaciones sobre caso Ayotzinapa ya están en manos de la Fiscalía. Foto ilustrativa: Archivo Cuartoscuro

En la conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal explicó que, con fundamento en esas grabaciones, ya se han emitido órdenes de aprehensión.

La reunión con los familiares de los normalistas desaparecidos será la primera desde que, en julio pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció la obstrucción de las Fuerzas Armadas en la investigación.

López Obrador mencionó que durante el encuentro con los padres de los jóvenes desaparecidos se presentará toda la información, después de que el gobierno estadounidense aclaró que ya no tenía más grabaciones de los chats del grupo criminal.

leer más Normalistas toman caseta y liberan paso rumbo al 9° aniversario de los 43

“Se decía que faltaban unas grabaciones, las solicitamos y nos informaron por escrito que ya no tienen más grabaciones, todo esto porque nuestros adversarios, los seudo defensores de derechos humanos, muy conservadores y reaccionarios, que es preferible olvidar, estaban diciendo de que habían otras grabaciones”, precisó.

El tabasqueño dijo estar a favor de la transparencia, sin embargo se tendrá que preguntar a los padres de familia si están de acuerdo en que se difundan dichas conversaciones, con el respeto al debido proceso.

Gobierno federal decidirá si difundir conversaciones en audios que solicitó a EU. Foto: Rubén Espinosa

“Nosotros no tenemos ningún problema, yo soy partidario de la transparencia, no me gusta que se utilice el debido proceso como debido pretexto para ocultar información, ni siquiera testar, tachar. Cada vez que puedo digo que suban todo, para que no quede ninguna posibilidad de sospecha, de duda”, refirió.

Por último, el presidente subrayó que una de las reglas de oro en la democracia es la transparencia, por lo cual, advirtió, “tenemos que estar pendientes porque nuestros adversarios usan todo en contra” .

Síguenos en Google News.

AM