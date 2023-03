EU "se rasga las vestiduras" por tráfico de fentanilo pero no lo combaten, acusa AMLO

En Estados Unidos "se rasgan las vestiduras" por el tráfico del fentanilo, pero no están combatiendo el consumo en su territorio, acusó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Senadores de EU se rasgan las vestiduras porque hace mucho daño el fentanilo. Claro que hace daño, es una droga adictiva terrible, lo más dañino que puede haber, pero ¿cómo es que se distribuye allá? Agencias están haciendo lo mínimo, hay ineficiencia, porque no se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa y nada más estar viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio"

López Obrador descartó que estos encontronazos que han sostenido legisladores estadounidenses con el gobierno mexicano mine la confianza o trabajo conjunto.

"No mina, estoy diciendo que el 19 (de marzo) vienen los legisladores y mañana va a estar la asesora de la Casa Blanca para el asunto de fentanilo", abundó el Presidente durante su conferencia matutina de este miércoles.

Agregó que en el caso de los estadounidenses que fueron secuestrados en Matamoros, hay cooperación pero con respeto a la soberanía nacional.

"Y no deja de haber politiqueria aquí y allá, ya hemos hablado de eso, pero tenemos que trabajar juntos respetando nuestra soberanía, es que antes se metían al país y ellos decidían, por eso hasta me extraña como es que no supieron de García Luna, si hasta trabajan juntos, entonces ahora hay cooperación, pero respeto a nuestra soberanía"