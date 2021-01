Ahora fue un excandidato de Movimiento Ciudadano: se vacuna y lo publica en redes

En uno más de los casos que, contraviniendo lo establecido en el plan del Gobierno federal, alguien recibe la vacuna contra Covid-19 sin ser personal de salud en primera línea de atención a los contagiados, Javier Gómez Pichardo, excandidato a regidor de Atitalaquia, Hidalgo, por Movimiento Ciudadano en 2020, publicó en sus redes este sábado que recibió la primera dosis del biológico.

“Gracias, gracias, gracias. Quizás no todos saben que entré a Petróleos Mexicanos en el 2012 y desde mi primer día trabajé en los Servicios Médicos del HGT. Me siento muy afortunado de poder recibir la vacuna contra el Covid-19”, escribió en su cuenta de Facebook Gómez Pichardo, publicación que acompañó con una foto en la que se toma con la mano contraria el brazo donde recibió la dosis, que le fue aplicada en el Hospital Central Nacional Pemex Norte.

Ante ésto, usuarios de la red social cuestionaron al excandidato, recordándole que en publicaciones previas había hecho entender que se encontraba desempleado, y pidiendo explicara cómo es que había logrado ser considerado en la vacunación, si además no le correspondía por tampoco estar en la primera línea de atención al COVID-19.

"Llevo 7 meses sin trabajar en el hospital, en esos meses incluso estuve en una campaña, recientemente en las protestas. Puedes ver las redes y las fotos que yo mismo subo y jamás dejo de traer puesto un cubrebocas. Ojalá fuera influyente como tú mencionas. Seguro no estamos en la primera línea pero escucha, no es por falta de ganas. En conclusión, y aquí seguro pecaré de soberbio me gane a pulso durante 9 años que hoy me tomen en cuenta", explicó.

“Ya la cagué en aceptarla, se la hubiera cedido a un médico. Al final fue una indicación en mi trabajo. Gracias a Dios ya estoy vacunado, no tengo nada más que decir", finalizó el excandidato.