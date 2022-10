Exconsejero ve crimen infiltrado en campañas

Con amenazas a la población y a candidatos, así como aportaciones ilegales a diversos actores políticos, el crimen organizado se ha logrado infiltrar en los procesos electorales de México, aseguró Marco Antonio Baños Martínez, exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista con La Razón, el exconsejero electoral lamentó que los grupos delictivos y los cárteles de la droga hayan avanzado tanto en el país y ejerzan control en muchas zonas. Incluso, dijo, llegan a determinar quién o quiénes serán las personas que deban gobernar.

La influencia e intromisión de los delincuentes, abundó, ha sido tanta en el territorio nacional, que el ámbito electoral no ha escapado ni ha sido excepción, en un problema que, de no ser atendido, generará más desplazamientos obligados de las poblaciones y asesinatos.

“Sería muy lamentable que se fuera naturalizando la presencia del crimen organizado en todo el país, que nos vaya diciendo poco a poco quién ocupará las responsabilidades públicas y, cuando no les convienen los que llegan (a las candidaturas o puestos de gobierno), pues los asesinan”, aseguró.

Baños Martínez puso como ejemplo los hechos ocurridos con “las mujeres asesinadas en Guanajuato del partido Movimiento Ciudadano (MC), que no quisieron vínculos con estos grupos delictivos en el 2021 y entonces el crimen organizado se molestó y las abanderadas fueron asesinadas”.

“No quiere decir que antes no sucedía esta intervención del crimen organizado, pero no en los niveles cotidianos que ahora vivimos, que son amenazas cotidianas, zonas amenazadas y dominadas por los grupos delictivos. Véase Zacatecas como un ejemplo donde los pobladores abandonaron sus ganados, mascotas, casas y tierras, porque ya no podían vivir con el crimen organizado”, afirmó.

El exfuncionario dijo que otros ejemplos que demuestran la situación tan crítica por la cual pasa el país son los bloqueos, quemas de tiendas de conveniencia y ráfagas de balas a los civiles; entonces, es una forma de amedrentar a la población para que queden bajo su dominio.

En el caso del INE, explicó, tiene una responsabilidad administrativa de organizar las elecciones, tiene estrategias para trabajar en las zonas de peligro donde debe llegar para hacer los preparativos; por ejemplo, donde se siembra amapola. “Suena feo decirlo así, pero no hemos tenido problemáticas en la instalación de casillas”.

Una de las problemáticas que estamos viviendo en estos momentos es cómo algunos grupos delictivos les inyectan dinero a las campañas de los candidatos con los cuales tienen una relación o son afines a sus ideas, mencionó.

“También estamos viendo cómo generan presión en contra de los votantes, con amenazas y advertencias de no votar por los candidatos que no son afines a ellos”, señaló.

Consideró que México no se encuentra en los niveles de peligro y violencia que se vivieron en las décadas de los 80 y 90 en Colombia, pero “ya estamos en una ruta que se acerca a eso”.

Se debe evitar eso y no dejar pasar más irregularidades, como las ocurridas en Tamaulipas, donde se vio la intervención de los grupos delictivos en favor de un candidato, consideró.