Migración de mexicanos a EU alcanza mayor pico de la historia en 2021

El 2021 es el año récord en el flujo de mexicanos que migran hacia Estados Unidos, de acuerdo con las cifras de detenciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de ese país, que reportan un aumento de 180 por ciento respecto a los últimos tres años.

Los factores de empuje para que los connacionales abandonen el país de acuerdo con expertos, son la falta de oportunidades laborales y de desarrollo, desplazamiento interno o forzado, pobreza, violencia y efectos que generó la emergencia sanitaria por Covid-19 en la economía.

Las cifras detallan que en 2019 se contabilizaron 252 mil 393 detenciones; en 2020, 362 mil 251; mientras que el año pasado sumaron 706 mil 321.

En entrevista con La Razón, Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante, aseguró que 2021 se convirtió en el año con mayor migración de la última década, debido a que en 2020 comenzó a verse un repunte por familias que son amenazadas por el crimen organizado.

“Antes se hablaba de una tendencia cero, esto es, que ya no había casi migración, pero desde 2020 comenzó de nueva cuenta el repunte por factores de inseguridad, por diversos factores como el aumento de la violencia, la pandemia y el desplazamiento interno”, destacó.

Gráfico

Además, comentó que un indicador es que las zonas del país con mayor pobreza, son las que tuvieron más salidas de personas, aparte que se ha visto que ahora migran familias enteras.

Ana Sainz, directora de Sin Fronteras, dijo que la brecha salarial entre México y Estados Unidos es un factor de empuje para que salgan los migrantes mexicanos, ya que tienen mayor oportunidad de generar recursos para sus familias.

La activista mencionó que el desplazamiento por bandas del crimen organizado en su constante expansión, también es una de las causas para que los connacionales se vayan de sus entidades.

“Un factor sumamente importante es la brecha salarial, creo que tenemos que voltear a ver lo que implica ganar más dinero en el país del norte que acá en México. El fenómeno migratorio por desplazamiento forzado es también otro de los factores, ya que las personas salen de sus territorios por el avance del crimen organizado”, dijo.

Ana Sainz sostuvo que el Gobierno federal no ha hecho su trabajo para impedir que los mexicanos salgan hacia otro país a buscar oportunidades de trabajo, además que muchos aprovecharon que en el vecino del norte hubo ausencia de trabajadores para correr la voz e irse.

De enero a diciembre de 2021 se contabilizaron dos millones 030 mil 914 detenciones de ciudadanos de Centroamérica y México; sin embargo, los connacionales representan 34 por ciento de la migración total, de acuerdo con la CBP.

Gabriel Romero, vocero de Movimiento Mesoamericano, explicó que la responsabilidad de las autoridades federales para que la gente no abandone el país, no se ha traducido en resultados ya que, al no existir combate al narcotráfico, ni proteger a la gente, prefieren irse a ese país y arriesgarse para buscar recursos que les permitan sobrevivir, “ya que se juegan el todo por el todo para conseguir una nueva oportunidad”.

“Ya es exagerado el número de mexicanos que llega a Estados Unidos y que en este año ha sido mucho, pero las autoridades no brindan oportunidades ya que vemos que en México, sólo hay un discurso de bienestar para algunos sectores, pero no para el grueso de la población, porque todos son mexicanos y sólo se brinda atención a algunos”, subrayó.

Además, en torno a los niños mexicanos migrantes, también se generó un aumento de 38 por ciento, debido a que en 2020 se contabilizaron 18 mil 744 y en 2021, 25 mil 942 detenidos por autoridades estadounidenses.

Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia, aseguró que los niños no migran, sino que huyen de la violencia y la pobreza, aparte que son uno de los sectores “más olvidados”.

“Los niños no migran, huyen de sus territorios por la violencia y la pobreza, lo hacen para poder sobrevivir y evitar a los grupos que quieren reclutarlos. Los niños son invisibilizados y no se respetan sus derechos”, aseveró.

El dato: El INM rescató ayer a 16 indocumentados que viajaban en una camioneta que evadió el punto de revisión Viva México, cerca de la localidad Ávaro Obregón, en Tapachula, Chiapas.

Ahora transportan a indocumentados en motocicletas

Una nueva modalidad de traslado de indocumentados desde la frontera sur de México se llevó a cabo este martes, luego de que el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo a ocho motociclistas que transportaron a cubanos de manera irregular.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia, se realizó una revisión en el punto migratorio La Venta, en Tabasco, a tres motocicletas, en donde se detectó que los extranjeros querían llegar al norte del país, inmediatamente después otras cinco motos también fueron detenidas por el mismo motivo.

Los migrantes no pudieron acreditar su estancia legal en el país y señalaron que su salida fue desde Ciudad del Carmen, Campeche, para llegar a Coahuila en el mismo vehículo. Los conductores y las unidades motorizadas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tabasco.

Mientras que los extranjeros se trasladaron a la delegación del INM local para comenzar su procedimiento de regreso asistido a sus países de origen a la brevedad, al no contar con documentos.