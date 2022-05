Éxodo migrante irá directo a Coahuila

El director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, aseguró que en la próxima caravana del 6 de junio que saldrá desde Chiapas buscará llegar a Ciudad Acuña o Piedras Negras, Coahuila, en donde se encuentran varados miles de migrantes con el objetivo de protestar por la permanencia de Título 42, además que la gran mayoría son de origen venezolano.

En entrevista con La Razón añadió que esta vez no aceptarán visas humanitarias por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) debido a que ha detectado que en las caravanas anteriores los trasladan a los centros migratorios para entregarlas, pero no se las dan o no respetan los acuerdos, por ello seguirán en autobuses hasta Coahuila.

“La situación en la frontera sur es muy grave, pues ahora se suman las peticiones del embajador Ken Salazar de colocar un alambre de púas en el Istmo de Tehuantepec y es algo muy tonto, porque los gobernadores convertirían al sureste en una cárcel migratoria” destacó el activista.

Además, señaló que es muy grave que el Presidente Andrés Manuel López esté obstinado en la invitación de países como Cuba o Venezuela a la Cumbre de las Américas, cuando son los mayores expulsores de indocumentados hacia México y Estados Unidos, pues 85 por ciento de integrantes de la caravana que saldrá la próxima semana es precisamente de esos países.

“Es sorprendente, pero esta vez no tendremos casi gente de Centroamérica, sino que son de Venezuela, Cuba y Nicaragua”, aseveró.

Luis García Villagrán comentó que los temas políticos están repercutiendo en la movilidad humana, lo que se traduce en los nuevos éxodos que están llegando a México y que intentan llegar al país vecino.

En este tenor, el activista afirmó que buscarán llegar al paso fronterizo de Eagle Pass para comenzar una protesta y comenzar las peticiones de refugio, además, señaló que ya se han inscrito al menos cuatro mil indocumentados para salir del Chiapas y en acuerdo, todos seguirán hasta el norte del país.

“Estamos hablando que todos van a solicitar refugio al legar a la frontera norte y todos están dispuestos a vacunarse contra Covid-19 para que no haya pretextos de que no sean elegidos”, subrayó.