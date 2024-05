Expertos avizoran una constante en apagones

Los apagones, como los ocurridos estos días, se avizoran como un plan más constante para los próximos años, al ser la medida ante el incremento en la demanda de electricidad durante la temporada de calor, pero también por la falta de capacidad para una garantía de autosuficiencia energética, coincidieron especialistas en la materia.

Y es que los cortes de energía no sólo se hacen necesarios ante el aumento de demanda en los hogares para el funcionamiento de ventiladores y aires acondicionados, sino también en la industria agroalimentaria, que requiere de los sistemas de refrigeración para conservar sus productos.

“No obstante, el tener que tomar esta medida obedece a que el sistema nacional no tiene la capacidad para responder al requerimiento de este recurso, en parte porque se ha hecho a un lado la capacidad con la que cuenta el sector privado, pero también la sequía que azota al territorio mexicano”, explicó el consultor y experto Gonzalo Monroy.

“La sequía afecta el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas, que al no operar adecuadamente, dejan de contribuir a la generación de energía. A esto se suma que más del 50 por ciento de ésta es generada sólo por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), relegando la participación del sector privado, del cual se están desaprovechando al menos nueve mil megawatts”, aseguró.

“Estamos en medio de una sequía bastante grande. Todo lo que el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) había apostado en las hidroeléctricas, la realidad es que ahorita están a la mitad en su contribución, no dan toda la energía que se requiere… Donde hay más responsables es en la política que se puso en esta administración; estamos hablando de que el sector eléctrico tiene nueve mil megawatts parados, porque no están siendo aprovechados debido a que al Presidente no le gusta la generación privada y esa fue la razón detrás de las compras de Iberdrola y que nos dejaron viviendo al límite; ahorita ya no tenemos electricidad”, dijo en entrevista.

En los últimos dos días, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) emitió dos avisos; el primero se dio el martes, sobre el estado operativo de emergencia, que indicaba que la reserva energética era del tres por ciento; el segundo, ayer, con un estado operativo de alerta, que indicó una reserva del 10 por ciento.

“Lo más probable es que si estas temperaturas siguen siendo tan extremas, como en las últimas fechas, el resultado natural es que vamos a seguir teniendo estos apagones y simplemente es para proteger la red eléctrica; esto no soluciona realmente ningún problema hasta que no se hagan las inversiones que se tienen que hacer”, insistió.

Guillermo García Alcocer, extitular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), coincidió en que los apagones serán más recurrentes, pues en los últimos tres años los estados de emergencia han sido constantes; es decir, cuando no hay margen para actuar y se tiene que hacer el corte de la luz. Advirtió que, ante un sistema eléctrico “muy estresado por el calor, falta lo peor del verano”.

Resaltó que “las medidas que se deben tomar ante el estrés de la crisis energética son tener margen de operación, coordinación, así como cuidar los horarios en los que se tiene el pico de demanda”.