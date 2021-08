Expertos ven viable 2ª dosis para profes

Una segunda dosis de la vacuna CanSino contra Covid-19 sí es viable para los maestros del país, aunque es necesario aclarar beneficios, más allá de una declaración de los laboratorios, aseguraron expertos consultados por La Razón.

Alejandro Sánchez Flores, virólogo del Consorcio Mexicano para Vigilancia Genómica, explicó que no es descabellada la petición de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Educación (CNTE) de una segunda dosis, aunque aclaró que al momento no hay informes de la empresa que detallen los beneficios de un refuerzo.

“Hace dos días CanSino dijo que se va a requerir un refuerzo seis meses después de la primera dosis, pero no ha dado a conocer los cómos, ya que en un comunicado dio cifras pero no hay datos duros, pero si lo tomamos como cierto, sí podemos programar un refuerzo para los maestros. La compañía no ha mencionado si es otra dosis solamente o de cuánto debe ser, no sabemos el beneficio real del refuerzo hasta el momento”, detalló.

Además, el experto aseveró que el refuerzo es la misma vacuna que ya se puso a los maestros, aunque faltaría de aclarar en qué dosis se debe poner.

Consideró que urge en el país la aceleración de la vacunación, ya que en el último reporte del Consorcio de Vigilancia Genómica de la semana anterior detectaron que 80 por ciento de los casos en el país tienen la variante Delta, y en al menos 10 por ciento ya se encuentra circulando la Delta plus.

En tanto, el infectólogo de la UNAM, Alejandro Macías, aseguró que aún no está bien definido si los vacunados con CanSino necesiten un refuerzo, por lo que pidió esperar: “la compañía debe liberar resultados, ya que no se pueden estar haciendo previsiones con conjeturas, pero es importante ver resultados de la fase tres, porque probablemente a Cofepris ya le dieron a conocer evidencia, pero a la opinión pública falta”.

Por separado, Rodrigo Jácome, virólogo de la UNAM, detalló que el regreso a clases debe esperar hasta que existan las condiciones sanitarias para que los menores entren a las escuelas, además de que si existe un refuerzo de la vacuna CanSino para los maestros, debe aplicarse en septiembre o noviembre, cuando hayan pasado seis meses después de la primera.

“Si los datos apuntan a que haya otra dosis se debe hacer, no por ser viable, sino por una cuestión de responsabilidad, ya que es una obligación de vacunar a todos los sectores que van a estar activos en la tercera ola, como son las escuelas”, dijo.

Irasema Rodríguez, neumóloga del Sector Salud, dijo que no sólo los maestros deben estar vacunados, sino toda la población faltante, ya que los menores están en riesgo no únicamente en las escuelas, sino en el transporte público, casas, calles o cualquier espacio público donde interactúen.

“Se debe vacunar a todos, pero también a los niños que tienen comorbilidades, daños en los pulmones. Yo me esperaría a que bajen los contagios para que se regrese a clases, ya que sí hay riesgos sobre todo en las escuelas públicas donde hay menos medidas sanitarias”, detalló.