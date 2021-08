SEP exhorta a retorno; CNTE no ve condiciones

El subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Juan Pablo Arroyo Ortiz, exhortó a las comunidades escolares a sumarse al retorno a las escuelas que será el próximo 30 de agosto, pues consideró que las escuelas deben ser un ejemplo de seguridad sanitaria para que puedan retomar su papel como el principal centro social y comunitario de la población.

En un comunicado, informó que tanto docentes, autoridades y personal educativo ya han sido vacunados, por tal motivo, desde las aulas se pueden enfrentar las circunstancias actuales que vive México a causa de la pandemia.

En ese sentido, el director general del Conalep, Enrique Ku Herrera, reconoció que se tiene que regresar a clases presenciales porque es lo mejor.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez destacó que el regreso a las escuelas es importante y necesario porque quienes han resentido los efectos del confinamiento son los alumnos.

Fuimos enfáticos de que el ciclo escolar lo vamos a iniciar el 30 de agosto, pero si no hay condiciones que hemos solicitado, no lo haríamos de forma presencial, sino a distancia, buscaríamos otras alternativas además de las clases virtuales

Pedro Hernández, Líder de la Sección 9 de la CNTE

Por separado, el líder de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Pedro Hernández, aseguró que buscarán un diálogo con la SEP para reiterar que no existen condiciones para un regreso a clases de manera presencial.

“Fuimos enfáticos de que el ciclo escolar lo vamos a iniciar el 30 de agosto, pero si no hay condiciones que hemos solicitado, no lo haríamos de forma presencial, sino a distancia, buscaríamos otras alternativas además de las clases virtuales, porque hay comunidades que no tienen acceso a Internet”, dijo en entrevista con La Razón.

Sobre el anuncio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de que volverán a clases presenciales como tiene previsto la SEP, el líder magisterial considero “es muy oportunista porque está planteando que va a pasar a las escuelas a revisar y pueden decir que hay condiciones, pero no es sólo eso, también está pendiente el asunto de la vacunación y los protocolos, necesitamos ser enfáticos de que es una decisión del Sindicato que no ha apoyado a los maestros”.

Respecto a la aplicación de una tercera dosis de la vacuna CanSino a docentes, señaló: “Como lo dijo la propia empresa, se requiere un segundo refuerzo a los seis y la mayoría de maestros se aplicó esa vacuna, y ya estamos al cuarto mes. Sí se requeriría ese refuerzo”.