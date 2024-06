Explicaciones

Con la novedad de que el embajador de México en España, el expriista Quirino Ordaz, tuvo que explicar por qué apareció en una foto con Carlos Salinas, exmandatario a quien el Presidente López Obrador se refería, cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, como “el innombrable”. La imagen fue tomada en Madrid, en la fiesta del empresario Juan Antonio Pérez Simón y el caso llegó a la mañanera. “Y lo de Quirino: envió una nota, ya me explicó. Yo le tengo confianza a Quirino para empezar, ya me explicó… (Pérez Simón) hizo una fiesta en su casa, en España, invitó a sus amigos, creo que Salinas es su amigo y Aznar, el que fue presidente de España, del Partido Popular, e invitó a Quirino como embajador de México y a otros empresarios y mecenas culturales, y eso fue. No sé por qué no invitó al licenciado Peña y a Felipe Calderón”, dijo el Presidente. Ahí el dato.