El exprocurador “se inculpa”, dice AMLO

E l exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam se autoimplicó en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En el caso del procurador Murillo Karam, su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la fiscalía. Lo que dijo el procurador en ese entonces: ‘Nosotros somos responsables’, dice, y creo que se refiere al otro señor, a Tomás Zerón, que era titular de la Agencia de Investigación Criminal”, dijo.

“Lo de Ayotzinapa y lo del señor Murillo Karam, lamento mucho, pero esas injusticias no pueden quedar impunes. ¿Cómo veo yo a las madres, a los padres de los muchachos? Llevo tres años reuniéndome con ellos, informándoles, en reuniones, algunas ríspidas, porque imagínense el dolor de las madres, de los padres, de no ver a sus hijos, y todo esto que se está conociendo.

“No tengo nada personal contra el señor Murillo Karam, nada, ni contra nadie, pero este es un asunto de otra naturaleza. Esto tiene que ver con mi responsabilidad y con mis convicciones, con mis principios”, dijo el Presidente.

Respaldó la versión de que hubo un cónclave para encubrir los hechos. “La comisión menciona los nombres de los responsables y ese informe, con todos los anexos, se presentan a la fiscalía, y ya es la fiscalía la que está procediendo, solicitando órdenes de aprehensión al Poder Judicial, a los jueces, que son los que van a impartir justicia; es un proceso que ya inició. Si la fiscalía o los jueces determinan que hay otros implicados, ellos lo van a decidir en absoluta libertad”, afirmó.

Insistió en que la narrativa sobre la “verdad histórica” se originó por la participación de un gran número de funcionarios públicos, pero la investigación sobre lo sucedido no está cerrada.

Él mismo se inculpa de acuerdo al informe. Existe la prueba, hubo incluso una conferencia de prensa. Lo que hace el fiscal es citar al procurador diciendo: ‘nosotros somos responsables’

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“Entonces, claro que hay una gran corresponsabilidad de muchos, pero los que participaron de manera directa son los que están siendo juzgados; la investigación no se cierra, pero no nos podíamos quedar así”, destacó el Presidente.

Advirtió que, en el caso de los militares, no es ocultando la información de lo que ocurrió como se protege el prestigio de las Fuerzas Armadas.

“El prestigio de las Fuerzas Armadas se obtiene con rectitud, no ocultando las cosas; la actitud de ciertos miembros de las Fuerzas Armadas son otra cosa, no es que se va a dañar, se va a manchar al Ejército, a las Fuerzas Armadas. Sí se manchan si no se actúa con la verdad; entonces, no sé qué pensaron. Ya habían cometido esta atrocidad. ¿Por qué ocultar los hechos? ¿A quién protegían? ¿Quién puede ser más importante que la justicia y que la verdad?”, manifestó.

López Obrador indicó que un crimen como el cometido contra los estudiantes no puede tener justificación en forma alguna y tampoco se puede criminalizar a los jóvenes bajo ningún argumento.