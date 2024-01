Exhiben ONG Extorsión a migrantes, sobre La Bestia, vía remesas...

Con depósitos, en remesas, a bordo de La Bestia, en transporte foráneo o con trata de personas, la migración irregular se ha vuelto un negocio “jugoso” para las organizaciones criminales, que aprovechan la llegada de miles de extranjeros a México para extorsionarlos y hacerse de miles de pesos.

Luego de que el pasado 30 de diciembre fueron secuestrados 32 migrantes en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, y liberados el pasado miércoles, se abrió una “cloaca” de las formas de extorsión y modus operandi de las bandas delincuenciales que buscan aprovechar el paso de los extranjeros por territorio nacional, para “sacarles” dinero, pedir rescate o cobrarles piso en su andar.

De acuerdo con la coordinadora de Agenda Migrante, Eunice Rendón, la extorsión de migrantes desde Estados Unidos a México se realiza a través de remesas o depósitos con el objetivo de no ser identificados, ni levantar sospechas.

Detalló que este ilícito “no es una cosa nueva”, pues se ha venido haciendo desde hace tiempo con pequeños grupos, ya que cuando los migrantes buscan a los polleros para cruzarlos a la frontera, les llaman a sus familiares en EU para pedirles rescate, diciendo que se encuentran en manos de los cárteles.

“Lo que nos ha tocado ver es que a una persona le pidieron 40 mil pesos; no son cifras tan pequeñas. Entre 30 y 70 mil pesos, según sea el caso, pero hay varias formas, como las remesas o que se les transfieran a algunas cuentas que ya usan de manera habitual. Eso se ha intentado investigar, pero a los familiares les da miedo y terminan dejándolo. Sólo pagan y terminan todo”, explicó.

La experta señaló que la manera más inteligente que han usado los criminales a últimas fechas es precisamente el de las remesas, pues son cantidades que pasan sin ser detectadas con irregularidades; además, le ponen el concepto de “remesa” para que no exista riesgo.

“Depende de la remesadora lo que permita, pero creo son dos mil 500 dólares, pero si pueden más, pueden hacerlo en más envíos”, indicó.

Aseguró que del total de lo que envían los connacionales a EU, una parte (que no se sabe cuánto) proviene de esas extorsiones; además, los criminales extorsionan tanto a mexicanos como a migrantes que están en el país.

Un ejemplo es el caso de Juan, quien fue extorsionado en noviembre pasado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. A sus familiares les solicitaron un rescate de 11 mil dólares (46 mil pesos) a través de depósitos a dos cuentas de BanCoppel, a nombre de Miriam X y Ángel X.

Irineo Mujica, director de Pueblo sin Fronteras, explicó que la extorsión no sólo se hace a través del secuestro, sino también en el trayecto desde Chiapas a los estados del norte, donde los extranjeros deben dar diversas cantidades a criminales y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) para seguir su trayecto.

“Hemos visto que en el sur los criminales usan motos para trasladar a los migrantes, para saltarse los filtros y evitar que usen los autobuses; les cobran entre 300 a 500 pesos sólo por pasarlos del tramo en revisión”, explicó.

Otra manera de extorsión, detalló, es en los autobuses foráneos, pues las combis cobran más a los migrantes para sacarlos de las localidades donde hay agentes del INM; aparte de los autobuses, que piden mayores cantidades por “echarse” la responsabilidad de transportar extranjeros irregulares.

Además, dijo, en su traslado hacia el norte “es común” que los secuestren y pidan dinero para dejarlos ir, lo que antes se hacía con grupos de menos de 10 personas, pero se ha vuelto recurrente el plagio a camiones, que en muchas ocasiones están coludidos con los criminales: “Se debería investigar a las empresas de transporte que deben tener responsabilidad por los secuestros, pero se les deja”.

Otra manera es la trata de personas, pues los secuestran para que sean usados laboralmente en giros negros con fines sexuales y de esa manera, sacar “ganancias jugosas”.

“En algunos casos” se pagó rescate de secuestrados



Tras aclarar que no participaron policías estatales y municipales en el secuestro de 32 migrantes en Tamaulipas, el Gobierno federal reconoció que en algunos casos sí se concretó el pago de la extorsión por parte de los familiares de las víctimas para ser puestos en libertad, el pasado miércoles.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “sea rescate o liberación”, hay que celebrar que se encontraron con vida, sanas y salvas, a 32 personas venezolanas y hondureñas, plagiadas el 30 de diciembre pasado.

Luego de denunciar que algunos medios se enfrascaron en que si fue rescate o liberación, insistió en que “fueron liberados ante el despliegue de las fuerzas federales en la zona”, además de que “no todos” pagaron el monto de la extorsión para soltarlos.

En ese sentido, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, admitió que “en algunos casos, tenemos la información de que sí se concretó el depósito de una parte del recurso exigido.

“Los migrantes fueron llevados por un camino de terracería y luego los cambiaron a un autobús viejo, en el cual los llevaron a una finca, donde les quitaron sus objetos de valor, les tomaron fotografías y llamaron a sus familiares para pedirles dinero, siendo que en algunos casos sí depositaron el recurso requerido.

“No fue por el pago del rescate que se liberaron a las 32 personas, eso está muy claro; sí hubo el pago de algunos de ellos. Sabemos, por el mismo testimonio de las víctimas, que fueron liberadas ante el despliegue de las fuerzas federales en la zona”, precisó en conferencia.

Sobre la versión de que en el secuestro habían participado policías del estado y municipales, López Obrador negó esa información, la cual calificó de ofensiva para los cuerpos de seguridad, además de rechazar que en Tamaulipas hay ingobernabilidad.

“Se manejó de que si enviábamos elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena, de las Fuerzas Armadas, era por la situación de ingobernabilidad de Tamaulipas, también eso es rotundamente falso, quiero dejar constancia y lo puedo probar, de que en Tamaulipas se ha logrado disminuir considerablemente la incidencia delictiva”, aseguró.

PROPUESTAS A EU. Sobre el tema migratorio, el Presidente enlistó cuatro acciones conjuntas con Estados Unidos para atender de raíz el fenómeno de la migración en la región, y no sólo administrarlo, como regularizar a 10 millones de hispanos, destinar 20 mil millones de dólares a países de América Latina y el Caribe, y levantar los bloqueos a Cuba y Venezuela.

“Claro que eso es ir al fondo, ah que no le va gustar a los de un partido, pues no, pero yo estoy seguro que a la gente sí, me refiero a los ciudadanos estadounidenses, porque es enfrentar el problema como tal, no estar administrando el conflicto”, refirió.

Asimismo, refrendó su llamado urgente al Congreso y el gobierno de Estados Unidos para aplicar una política con dimensión social y no sigan con la misma visión de hace dos siglos sobre la región.