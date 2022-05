Félix Salgado entrega solicitud de juicio político contra consejeros del INE

El senador Félix Salgado acudió a la Cámara de Diputados para entregar una solicitud de juicio político contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por la cancelación de su candidatura a la gubernatura de Guerrero.

Tras acampar afuera del recinto legislativo junto con cientos de simpatizantes, Félix Salgado aseguró que los diputados tienen elementos suficientes para proceder en contra de los consejeros electorales.

No hay para atrás. No hay ningún elemento para que las y los diputados nos digan que no. Está bien fundamentado y va a proceder el juicio político contra estos señores y muy probablemente penal