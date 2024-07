Fernández Noroña y Cinthya López Castro defienden reelección y representación plurinominal

Gerardo Fernández Noroña, en el quinto parlamento abierto en torno al poder judicial, se pronunció en contra de la reducción de plurinominales a nivel nacional y por la propuesta de modificar la Constitución federal para eliminar la reelección, “es un retroceso democrático”; así mismo, Cynthia López Castro priista y próxima senadora dijo que “la reelección legislativa es fundamental para la carrera parlamentaria”.

El diputado petista y próximo senador plurinominal por Morena, señaló que “yo no estoy de acuerdo, eso ataca a las minorías, eso es un retroceso democrático. Hoy si no hubiera representación proporcional, nosotros tendríamos el 85 por ciento de la Cámara de diputados y el 93 por ciento de la Cámara de Senadores, yo soy plurinominal”.

Explicó que esa representación equivale a la votación del 60 por ciento de los mexicanos, por lo que calificó de “injusto” que se pretenda terminar con la representación de las minorías.

Dijo que “esa es una parte que no se quiere analizar, hay un prejuicio contra los ‘pluris’, sería cerrar la representación a las minorías, me parece que no es correcto y no estoy de acuerdo con esa postura, es un error y retroceso”.

Al referirse a la reelección, explicó que esta permite hacer carrera política a los diputados federales y locales, y se cree que al eliminarla se van a acabar los cacicazgos, pero no es así, “lo que debemos prohibir es que tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu hermana y hermano y primo hermano no puedan reelegirse”.

Por su parte, a través de un mensaje a La Razón , la priista y senadora electa, Cinthya López Castro, coincidió con Fernández Noroña y dijo “la reelección legislativa es fundamental para la carrera parlamentaria. En casi todos los países del mundo la hay. Seríamos de los pocos países donde no existiera”.

Aseguró que, en Estados Unidos, España, Reino Unido, Portugal, Indonesia, entre otros países, “la carrera parlamentaria es una especialización”, y agregó que “Entiendo que hay diputados con poca credibilidad, pero en su mayoría debe haber una profesionalización”.

Dijo que en su calidad de presidenta Mujeres Parlamentarias a nivel mundial, en la Unión Interparlamentaria, “quiero decir que es inviable. La reelección legislativa es un derecho del legislador y es la única manera de profesionalizar a los Diputados y Senadores… o qué ¿quieren pura tómbola?”

