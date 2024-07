‘No aspiro a ninguna coordinación dentro del Senado’, afirma Gerardo Fernández Noroña.

“No aspiro a ninguna responsabilidad dentro del Senado de la República, a ninguna coordinación, ya me chin…, así fue y no aspiro a ninguna, a nada”, aseguró Gerardo Fernández Noroña, después de la reunión con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Además, señaló que Claudia Sheinbaum le planteó “una tarea que no tiene que ver con cargos de gobierno” y aseguró que el no formar parte del gabinete de la próxima presidenta no hará que divida a la Cuarta Transformación.

“Eso me da mucha libertad porque tengo un plan en mente, me voy a recorrer el país”, agregó.

En la Cámara de Senadores, el senador electo recalcó que lo único que pidió en la reunión con Sheinbaum fue que lo invite a conocer el despacho presidencial.

También señaló que lo único que defenderá en el futuro será que se respeten cada uno de los acuerdos después del proceso interno de Morena para seleccionar al candidato presidencial.

“Yo creo que se debe abrir un debate para que esas cosas no vuelvan a suceder. Aspiro a que se democratice nuestro movimiento y a que no se fortalezcan las decisiones copulares”, culminó.

En días pasados, Gerardo Fernández Noroña pidió que se realice una encuesta para determinar quién debe coordinar los esfuerzos de la Cuarta Transformación en el Senado, cuando esté lista la conformación del nuevo Congreso de la Unión.

"Miren, no es el tema que yo esté o no en el Gabinete, yo lo que planteo es que se haga una encuesta para ver quién coordina el Senado, Adán Augusto o yo, como dicen que estamos empatados, hay quien dice que yo estaba en el tercer lugar, hay quien dice que él, que se haga una encuesta y ya, resuelto", mencionó en un video publicado en su canal de YouTube.

Ante esta situación, la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que Gerardo Fernández Noroña participó en la encuesta presidencial de la 4T por el Partido del Trabajo (PT).

Además, reconoció la importancia que tiene para el movimiento, pues “es un compañero de primerísima”.

"Es un compañero de primerísima (...) ya voy a platicar con él en su momento, él entró a la encuesta por el PT", recordó la virtual presidenta electa.

Con información de Sergio Ramírez.