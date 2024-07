Fernández Noroña apoya a Luisa María Alcalde para liderar Morena.

Gerardo Fernández Noroña aseguró que Luisa María Alcalde puede encabezar Morena y aseveró que su perfil está calificado por su experiencia y con “fuerte trayectoria a pesar de su juventud; así mismo recalcó que “nunca me he movido por cargos y nunca lo haré” y enfatizó que solo será un senador “de a pie”.

El aún legislador petista afirmó en conferencia de prensa en el marco de la Comisión Permanente, que la actual secretaria de Gobernación “es muy capaz y elocuente, muy formada y muy buena compañera. Yo creo que le daría un refuerzo y una profundización de manera importante a Morena”.

“Yo simpatizo en lo personal con la posibilidad de que Luisa María sea la próxima dirigente de Morena”, dijo al señalar que los retos a futuro del partido guinda “son muchos y muy importantes”, en el que destaca el “fortalecer los procesos de democratización de toda la vida pública del país”.

Así fue la reunión entre Gerardo Fernández Noroña y Claudia Sheinbaum

Asimismo, tras su reunión con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el senador electo, recalcó en la Cámara Alta que lo único que pidió fue que lo invite a conocer el despacho presidencial.

El petista afirmó que platicaron "sobre la importancia de la unidad que compartirnos y me planteó una tarea que no tiene que ver con cargos de gobierno” y aseguró que el no formar parte del gabinete de la próxima presidenta no hará que divida a la Cuarta Transformación.

“Yo voy a ser un senador de a pie, ¿qué quiere decir? No aspiro a ninguna responsabilidad dentro del Senado de la República, a ninguna coordinación, ya me chin…, así fue y no aspiro a ninguna, a nada. Eso me da mucha libertad porque tengo un plan en mente, me voy a recorrer el país”.

También señaló que lo único que defenderá en el futuro del movimiento será que se respeten cada uno de los acuerdos.

“Yo creo que se debe abrir un debate para que esas cosas no vuelvan a suceder. Aspiro a que se democratice nuestro movimiento y a que no se fortalezcan las decisiones copulares”, culminó.

