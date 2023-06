Fernández Noroña pide renuncia de secretario de Gobernación de Puebla para apoyar a Claudia Sheinbaum.

El diputado federal del PT con licencia, Gerardo Fernández Noroña, pidió al secretario de Gobernación en Puebla, Julio Huerta Gómez, que renuncie a su cargo si quiere seguir siendo coordinador del proyecto político de Claudia Sheinbaum Pardo.

“No se debe estar en misa y en procesión, o coordina o gobierna, pero las dos no, porque ahí sí mandaría un mensaje terrible de que la estructura del gobierno de Puebla está metida apoyando a Claudia, no lo sabía, me parece grave”, refirió.

Además, el aspirante a la candidatura de la presidencia de la República, Gerardo Fernández Noroña rechazó que vaya a involucrarse en la pinta de bardas, dijo que “es el pueblo quien siempre lo recibe con una sorpresa, en apoyo a su campaña”.

El legislador con licencia del Partido del Trabajo, aseguró mantener un cariño especial al estado de Puebla, e indico que él no buscará promover su proyecto con espectaculares y bardas.

“Yo estoy agradecido con aquellas que han sido pintadas por la propia ciudadanía, esa es la mejor forma de apoyo”, dijo.

El aspirante a candidato destacó el papel que tendrá Puebla en el próximo proceso electoral, asegurando que mantiene un cariño especial por la entidad y reiteró que “el proyecto de la 4T hay que llevarlo con congruencia, por ejemplo, es grave que Julio Huerta siga en la Secretaría de Gobernación y al mismo tiempo sea coordinador en Puebla de la campaña de Claudia Sheinbaum, el mensaje que se está enviando es que la estructura estatal apoya a una candidata”, dijo.

Noroña dijo no tener un favorito para proceso electoral para el 2024 a la alcaldía de Puebla, cargo que han lanzado la mano los diputados Antonio López y Nora Merino. "Imagínese apoyo a Toño, Nora dirá que pasó, y si yo apoyo a Nora, Toño dirá que pasó también".

JVR