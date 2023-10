Fin de fideicomisos une a trabajadores del Poder Judicial: paran y bloquean

En una muestra de fuerza, con protestas en por lo menos nueve estados y en varias sedes en la Ciudad de México, cientos de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) unieron ayer su causa para rechazar la extinción de 13 de los 14 fideicomisos que maneja este sector del Estado mexicano y que pretende llevar a cabo la Cuarta Transformación.

El Consejo de la Judicatura Federal, en su sede en Ajusco; en San Andrés Cholula, en Puebla; su Sede “Prisma” y la sede San Lázaro, en la Ciudad de México, así como parcialmente en Morelos, pararon sus operaciones este lunes como resultado de la convocatoria hecha por los dirigentes sindicales.

Esta semana, la Cámara de Diputados discutirá y votará una propuesta hecha por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, para extinguir 13 fideicomisos que, según algunas voces de la Cuarta Transformación, sirven para financiar los privilegios de los altos funcionarios del Poder Judicial, entre ellos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Juan Alberto Prado Gómez, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal, calificó los señalamientos que se han hecho desde el Poder Ejecutivo como “injustos”, pues “no van a fondo y perjudican a los trabajadores”, y pidió que más trabajadores se sumen.

Además, Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), dijo que su gremio suma su peso para “defender sus derechos, ante la posible desaparición de los 13 fideicomisos” que suman más de 15 mil millones de pesos. Ésta es la organización sindical mayoritaria, que aglutina a 915 trabajadores de la SCJN y a 34 mil 165 del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para un total de 35 mil 080.

En entidades como el Estado de México, Puebla y Morelos, los trabajadores salieron a “defender sus derechos Foto: Cuartoscuro

Prado Gómez expuso a La Razón que el personal operativo del PJF representa más del 60 por ciento de la plantilla; “es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos; su extinción limita la operatividad del PJF y, con ello, el derecho al acceso a la justicia, en perjuicio de la sociedad en su conjunto. Por lo cual, como secretario general de nuestra organización, convoco a que se sumen todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación a manifestarse de forma pacífica”, dijo.

Sin detallar cuántos días se prolongará el paro de labores que iniciaron este lunes, insistió en que es momento de vestir los centros laborales “de color rojo y negro”, para dejar claro el descontento que existe entre la clase trabajadora ante “este grave atentado a nuestros derechos laborales y a la autonomía del Poder Judicial Federal; juntos revertiremos este retroceso, la justicia tiene la razón”, manifestó.

Jesús Gilberto González, secretario general del STPJF, señaló que la convocatoria es para manifestar sus inquietudes, para que éstas sean resueltas.

“Si no hacemos oír nuestra voz en defensa de nuestros derechos establecidos en la Constitución y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y nuestras condiciones generales de trabajo, generamos en la sociedad la idea de que tampoco somos capaces de defender los derechos de quienes acuden a los juzgados y tribunales en busca de justicia ante las arbitrariedades de la autoridad”, comentó, y pidió unión entre los trabajadores del Poder Judicial.

El Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal también se sumó al llamado a las autoridades y anunció que se unía a una sola voz: “la del Poder Judicial que hoy defiende sus derechos”.

Durante las protestas en las calles, se escucharon consignas como: “Uno somos todos, todos somos uno”, expresadas por trabajadores del Poder Judicial de la sede San Lázaro, ubicada a unos pasos de la Cámara de Diputados.

Afuera de la sede fue colocada una manta rojinegra que se replicó en las demás instalaciones del Poder Judicial del país, donde se manifiesta que “el PJF garantiza tus derechos y de todos los mexicanos”.

Algunos de los manifestantes portaban playeras blancas sobre las que se leía en letras moradas: “El PJF trabaja para defender tus derechos. Hoy nos toca defendernos para defenderte”.

Los trabajadores señalaron que buscarán entregar un documento en el Palacio Legislativo de San Lázaro para ser escuchados, en un intento por frenar a los legisladores, que además buscan hacer un recorte presupuestal millonario al Poder Judicial.

En las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los trabajadores del Poder Judicial colocaron banderas rojinegras y en otras sedes fueron también colocadas mantas con consignas de protesta.

María Leticia Nita Ortega, secretaria general de la sección sindical 3 en el estado de Morelos, dijo que los trabajadores de esta adscripción del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación se sumaron a las protestas que, espera, sean de orden nacional, pues todos irán unidos “contra la pretensión presidencial de anular los fideicomisos creados por este órgano”.

Asimismo, en Puebla, se sumaron trabajadores del PJ y realizaron una manifestación de manera pacífica en las puertas de la sede del Poder Judicial en el estado, donde los trabajadores gritaron consignas como: “Todos somos Poder Judicial Federal” y “respeto a la división de poderes”.

También hubo protestas en Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Sonora, Veracruz y Yucatán.

Por la tarde de ayer y tras la quema de una piñata con la figura del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en protesta por el mismo motivo, el Poder Judicial condenó el “discurso de odio”. En un comunicado, se señaló: “Quienes integramos el Poder Judicial de la Federación condenamos las expresiones simbólicas de odio que se presenciaron este día durante la protesta con motivo de las afectaciones a los derechos laborales que supone la extinción de los fideicomisos que se discutirá en la Cámara de Diputados”.

Mier acusa a Piña de usar a los trabajadores del PJ

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y autor de la iniciativa que se votará esta semana para extinguir 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), Ignacio Mier Velazco, retó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a demostrar que tal proyecto afectará los derechos laborales de los empleados y que no es para sostener “sus privilegios”.

El también aspirante a candidato de Morena para gobernar Puebla acusó a la titular del PJ, la ministra Norma Lucía Piña Hernández de “utilizar como instrumento a los trabajadores”, lo cual calificó como una “mala estrategia”.

En una rueda de prensa ofrecida ayer por la mañana, el legislador insistió en que es falso que habrá un impacto a más de 55 mil trabajadores del PJF, pues acusó que de los 13 que propone acabar, seis están destinados exclusivamente a compensaciones extraordinarias para los ministros de la Corte.

“Yo reto a cualquiera de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que demuestren, de cara a los mexicanos, si es falso que los fideicomisos, que suman seis mil millones de pesos, no están destinados exclusivamente para beneficios de 11 ministros actualmente en funciones y 22 en retiro”, dijo.

También exigió a los magistrados y jueces de circuito que le digan “la verdad” a los más de 55 mil trabajadores si alguno de los fideicomisos por más de nueve mil millones de pesos se vinculan a sus derechos laborales adquiridos, pues aseguró que éstos sólo son para 382 magistrados.

“Y lo voy a decir claramente, sin mencionar nombres, yo me reuní con ellos, magistrados y magistradas, y les dije: le parece a usted justo, porque me dijeron que la pensión de un magistrado en el ISSSTE es de 26 mil pesos, cuando la de un maestro es de tres mil a cuatro mil pesos, pero como estaban acostumbrados, les daban una compensación de 90 mil pesos adicionales con cargo a ese fondo… Yo le dije si le parecía justo y me dijo que no, dos de ellas”, dijo.

Mier Velazco aseveró haber conversado con líderes sindicales tras lo cual apuntó que, contrario a los más de nueve mil millones de pesos para 382 magistrados, el fideicomiso que sí es de los 55 mil trabajadores del PJ sólo tiene 69 millones.

“Son excesos (...) es gasto ofensivo para el pueblo de México, porque por otro lado el Presupuesto es de 84 mil millones de pesos y eso se va a tocar, ahí vienen incluidos, en el capítulo mil sus sueldos, que están amparados por más de 400 mil pesos y no los podemos tocar”, señaló.

El diputado Hamlet García Almaguer afirmó que en cuanto al reajuste que buscarían al presupuesto aún no hay un plan concreto desde Morena, pues ahora están concentrados en lo que viene para los fideicomisos.

Refirió que mientras tanto ya analizan partidas que les han llamado la atención, como el presupuesto para jardines interiores del PJ, utensilios de cocina, entre otras.

Sobre las movilizaciones llevadas a cabo en instalaciones del PJ en diversos puntos del país contra la extinción de los fideicomisos, dijo que son muestra del derecho a la protesta por las que luchó la izquierda y ahora se respeta.

Este proyecto hoy será llevado a votación ante el pleno de la Cámara baja, donde Morena y partidos aliados tienen los votos para aprobarlo; de concretarlo, se remitirá al Senado para su ratificación.

Oposición y BMA reprueban que la 4T “ataque” al órgano

La Barra Mexicana de Abogados (BMA) dejo ver su posicionamiento frente a Morena y dijo que actúan “de manera irreflexiva e injustificada en sus dos flancos de ataque contra el Poder Judicial de la Federación (PJF)”.

A través de un comunicado, la BMA calificó como “inadmisible e intolerable la pretensión de Morena de reducir el presupuesto y los fideicomisos del PJ”.

“Es intolerable que se vulnere la división de poderes con indebidas e ilegales intromisiones a la independencia y autonomía del Poder Judicial Federal, efectuadas por otros Poderes que violentan el Estado Constitucional y Democrático de Derecho”, señaló la BMA.

Víctor Olea, presidente del organismo y quien firma el documento, expresó que: “La BMA pide a la Cámara de Diputados que cumpla con su deber como representante de la Nación y no afecte, con decisiones partidistas, el derecho constitucionalmente establecido que tienen todas las y los mexicanos de acceso a la justicia en condiciones de igualdad”.

En tanto, la aspirante presidencial del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, aseguró que el PAN, PRI y PRD defenderán desde la Cámara baja al Judicial ante los recortes presupuestales que impulsa la mayoría legislativa de Morena.

Tras participar en un encuentro con empresarias de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), acusó que todo el golpeteo en contra del Poder Judicial forma parte de una estrategia electoral, por lo que mantendrán la defensa de su autonomía.

Mientras que el PAN y el PRD en el Senado acusaron a Morena y sus aliados de buscar paralizar la justicia en el país con su presión para apropiarse de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial, pero advirtieron que lo defenderán en el Congreso y después con acciones de inconstitucionalidad.