Frenan otra vez “travesura” de PT y Verde; revés al INE sí va, pero diferido

Los aliados de Morena entramparon el Plan B de la Reforma Electoral, luego de que, durante la discusión del proyecto, ayer, en la Cámara de Diputados, se eliminó de último momento la llamada cláusula de la “vida eterna” de los partidos pequeños, después de que habían presionado por ella, y tras la advertencia presidencial de un posible veto a la enmienda.

Una vez iniciada la sesión para debatir la primera de dos minutas en que fue presentada la iniciativa, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) solicitaron a la Mesa Directiva un receso, el cual se aplazó por más de cinco horas.

Durante ese tiempo, los coordinadores parlamentarios de la 4T acudieron a la Secretaría de Gobernación para “intercambiar ideas… por cortesía” con el titular de esta dependencia, Adán Augusto López, luego de que por la mañana, el Presidente de la República advirtió que podría vetar la iniciativa en caso de contener términos inconstitucionales, como la llamada “cláusula de la vida eterna”, la cual posibilitaba transferir votos de los grandes partidos a los más pequeños.

En conferencia de prensa, el líder ecologista, Carlos Alberto Puente, anunció que solicitarían la eliminación del numeral dos del artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), propuesto por su bancada en el Senado, con el que los partidos políticos podrán postular candidatos bajo la figura de candidatura común y aparecer en un mismo recuadro en las boletas electorales para así distribuir los votos entre los institutos coaligados.

Sin embargo, Puente Salas negó la versión sobre presiones desde su bancada y la del PT hacia Morena, para no suprimir este apartado que podría “salvarlos de perder del registro”, y acusó a la oposición de inferir estas afirmaciones para separar a la coalición Juntos Haremos Historia.

Lo anunciado se cumplió y, luego de poco más de cinco horas, se reanudó la sesión en la que el pevemista pidió eliminar el apartado para “quitar dudas”, mediante una reserva que finalmente obtuvo 262 votos a favor y 217 en contra.

Antes de discutir la reserva, el morenista Leonel Godoy afirmó que el principal afectado será el PRD, porque “va a perder el registro en el 2024”, por lo que acusó que lo único que generó la oposición con sus señalamientos respecto a este punto del dictamen fue poner en riesgo a su aliado.

No es la reforma ideal que estábamos buscando, no es la reforma perfecta, pero es la reforma de la mayoría. ¡Tienen que obedecer las reglas de la democracia aunque no les guste!

Pablo Amilcar Sandoval, Diputado de Morena

Al ser una modificación a la minuta enviada por el Senado, como cámara revisora, el “paquete”, que incluye reformas a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, fue remitido nuevamente a la Cámara alta, donde únicamente se podrá discutir sobre la modificación hecha en San Lázaro, pues el resto ya tiene un “pase automático” al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, dicho paquete de modificaciones a seis leyes secundarias tendrá salida al Ejecutivo hasta febrero próximo, a menos que el Senado de la República decida convocar a un periodo extraordinario.

Mientras tanto, una segunda minuta que reforma las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas fue aprobada en un único acto, por no registrar ninguna reserva, con 265 votos a favor, 217 en contra y cero abstenciones, por lo que ésta ya será turnada directamente al Ejecutivo.

En la sesión, la bancada de Movimiento Ciudadano reclamó que no se le permitió presentar ninguna reserva a este segundo paquete, por lo que acusó al presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, de ser “cómplice” de una “farsa”, a lo que el panista respondió que lo ocurrido se debió a “razones técnicas”.

En el paquete aprobado, sin embargo, se mantuvieron otros temas controversiales, como el “guardadito”, que les permitirá a los partidos ocupar los remanentes de los recursos que reciban, en ejercicios fiscales posteriores, así como en la elección federal o local siguiente subsecuente.

Amigos con beneficios

Con el Plan B que se aprobó, primero por el Senado y posteriormente en la Cámara de Diputados, los partidos pequeños obtuvieron varios beneficios, aunque no la transferencia de votos de institutos políticos grandes para garantizarles vida artificial, que había recibido el aval en la Cámara alta y finalmente fue suprimida en la colegisladora.

“Pero no sólo eso, compañeros, les van a dar pluris. Si votó el uno por ciento por ellos, no importa; ¿cuánto dice el convenio? Diez, tengo 10 por ciento de pluris. No se vale, es un fraude abierto, tajante, completo”, aseveró el senador panista Damián Zepeda.

También se concedió otro beneficio a la “chiquillada”, en un asunto que ayudará a todas las fuerzas políticas, porque se permitirá que los partidos ocupen a su voluntad los remanentes de los recursos que reciban.

“Los partidos políticos, en caso de así decidirlo, podrán utilizar los remanentes de sus recursos públicos y privados para los fines que constitucionalmente les fueron otorgados en subsecuentes ejercicios fiscales, así como también podrán utilizarlo para la elección federal o local siguiente”, se estableció.

A partir de un acuerdo con sus aliados, Morena también respaldó que los partidos ya no sean sancionados a causa de las anomalías en su padrón, como sucede actualmente.

En los dictámenes aprobados también se determinó que, para la reelección de diputados, éstos podrán postularse por un distrito diferente del que originalmente llegaron.

La Reforma Electoral del Plan B originalmente también consideraba la desaparición de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sin embargo, se canceló.

Lo que sí quedó avalado en la iniciativa, fue la reforma que incluye reducir la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos públicos locales electorales, desaparece las juntas distritales y afecta el servicio profesional electoral, entre otros aspectos.

“Inmoral”, dice el Presidente, permitir blindaje a chiquillada

Luego de que en el Senado se hubieran aprobado cambios en el Plan B de la Reforma Electoral que beneficiaban a minipartidos (Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista), al contemplar la transferencia de votos para garantizarles vida artificial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se refirió al tema y advirtió que que si persistían los cambios, estaría dispuesto a vetar la ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).

“Sí, sí. Y si no lo mejoran en la cámara y me pasan a mí esto y considero que sí es una contradicción y que sí afecta, como dice el compañero, la veto”, afirmó el mandatario, ayer, durante su habitual conferencia mañanera.

¿Aunque se invalide todo?, se le preguntó, a lo que respondió: “aunque se invalide todo. Por encima de los principios, nada. Sí, sí hay contradicción, sí, sí hay contradicción, si es así hay contradicción. Y, además, no es posible de ninguna manera hacer algo encubierto o que dé la impresión que se esté actuando de manera tramposa, eso tiene que ver con el bloque conservador, esos son muy falsarios y cretinos”.

El titular del Ejecutivo agregó que, de ser necesario, utilizaría su facultad constitucional para evitar que se consumará un acto “inmoral”, pues, reiteró, a diferencia de lo que creen sus adversarios no es un “cacique”, que controle a sus legisladores.

“Si lo considero, la puedo vetar, sí; si lo considero, lo puedo vetar; si es un asunto de principios, lo hago, porque somos demócratas auténticos, no farsantes, entonces lo que nos importa son los principios.

“Cuando uno tiene que decidir entre eficacia política y principios, no hay que titubear, es principios. Es cuando también se tiene que decidir entre derecho y justicia: justicia. Son cosas que tienen que ver con las convicciones y con la autoridad moral”, destacó.

Por otra parte, el Presidente López Obrador se pronunció en contra de realizar purgas al interior de Morena, luego de que el senador y coordinador de la bancada guinda, Ricardo Monreal, decidiera votar en contra del paquete electoral aprobado en el Senado la madrugada de ayer, será el pueblo quien ponga a cada uno en su lugar, dijo el Presidente.

“No, nada de purgas, por convicción, y además porque no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora de que somos estalinistas”, señaló López Obrador.

Señaló que el tribunal más importante es la sociedad que ya tiene juicio político como nunca.

“Nosotros tenemos una ventaja, una dicha enorme: tenemos un pueblo muy politizado que pone a cada quien en su lugar. No hace falta que ninguna autoridad, ningún dirigente, diría que ninguna instancia de disciplina de un partido decida sobre el comportamiento de un militante o de un ciudadano, porque existe un tribunal popular, ya la gente está más que consciente.

“Yo lamento que no se quiera aceptar esta nueva realidad y se piense que es como antes, pero hace mucho tiempo. Ya es otra cosa el país. Si en algo hemos avanzado es en la creación de conciencia”, explicó López Obrador.

Vendrá batalla jurídica para frenar cambios, aseguran

Tras la aprobación de la Reforma Electoral, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que será a “golpes de jurisprudencia” que se logre salvar la democracia en México.

En un evento privado en el marco de la inauguración del II Encuentro Nacional del Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA), el consejero señaló que vendrá una batalla jurídica para frenar los cambios en el sistema electoral.

“Hay quien pretende echar a doblar las campanas por la democracia y por el INE. A ellos creo que hay que decirles que guarden las palas porque no son tiempos todavía de entierro”, expresó Córdova Vianello.

Durante la inauguración del encuentro, señaló que los mexicanos tienen la enorme tarea y el desafío histórico y nacional de preservar “lo bueno de lo poco que hemos hecho bien en las últimas tres décadas”, al referirse a las “elecciones libres, auténticas y secretas”.

El funcionario electoral dejó en claro que no permitirán que en el país no se pueda decir el día de mañana que “en México seguimos construyendo cultura cívica y democracia, y no que hayamos emprendido una ruta de regresión democrática, como lamentablemente ha ocurrido en muchos otros países, en otros lugares, en otras épocas”.

Precisó que, en los últimos 30 años, se ha consolidado un sistema democrático que ha permitido a los ciudadanos votar por quienes los gobiernan y representan.

“Con nuestro voto libre, emitido en elecciones auténticas, por autoridades autónomas del poder e independientes de los legítimos intereses de partido (...) Los que decidimos si quienes nos gobiernan lo hacen bien o merecen irse a su casa. Esa es una conquista democrática que no podemos, corrijo, que no vamos a permitir perder”, sentenció.

El objetivo general del II Encuentro es analizar los avances y resultados alcanzados por la ENCCÍVICA como parte de un ejercicio de evaluación de la propia estrategia, a través de su mecanismo de seguimiento y gobernanza, para formular elementos analíticos que contribuyan a la creación de una nueva política pública institucional en materia de cultura cívica.

“Cientos” se van del INE ante la reforma

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dio a conocer que cientos de trabajadores del organismo se acogieron al retiro voluntario.

En el contexto de la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral, que contempla el recorte al 84 por ciento del servicio profesional electoral, se presentaron las renuncias del director del Registro Federal de Electores, René Miranda, y del coordinador de Asuntos Internacionales, Manuel Carrillo.

Sin embargo, no fueron las únicas renuncias, sino que se trata de cientos de trabajadores que solicitaron su salida bajo el criterio del retiro voluntario.

Así lo dio a conocer el consejero presidente del INE, quien dijo que entre los que dejarán su encomienda en el instituto se encuentra el jefe de la Oficina de la Presidencia del Consejo General, Emilio Buendía, así como vocales ejecutivos, incluyendo a la que era considerada como la decana, Marina Garmendia Gómez.

Córdova señaló que aunque son tiempos en los que “leer la Constitución es tarea de pocos” y ante las pulsiones autoritarias que aquejan al mundo y a la democracia, también en México, está seguro de que los trabajadores del INE se mantendrán fieles a su labor, pese a que ya no formen parte de la institución.

“Frente a la tiranía de las mayorías que está hostigando a la democracia, ustedes seguirán fieles”, aseguró durante la sesión de la Junta General Ejecutiva, en la que se comentó sobre la salida de los funcionarios electorales.

El consejero presidente del INE hizo un reconocimiento especial a René Miranda y a Manuel Carrillo, porque aseguró que desde su función en el órgano electoral contribuyeron a la transición de México hacia la democracia.

Señaló que particularmente en el caso de Miranda, al frente del Registro Federal de Electores, se debe en gran medida a su trabajo el que la noche de las elecciones cuenten con resultados precisos y confiables a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares.

Respecto a Carrillo, el consejero presidente destacó que él fue creador y coordinador del área de Asuntos Internacionales del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) desde 1993.

Córdova agregó que también hoy la base de datos del padrón permite evitar la suplantación de identidad, se garantizan operaciones financieras y desde el INE se ayuda a combatir el flagelo de las personas desparecidas y los cuerpos sin identidad.

Al respecto, el coordinador nacional de Comunicación Social del INE, Rubén Álvarez, señaló ante los integrantes de la Junta General Ejecutiva que esto no debe dar pie a versiones sobre lo que sucede al interior del órgano electoral.

“(Los trabajadores) están ejerciendo un derecho, que no empiecen a circular versiones de qué está pasando en el INE, en el INE estamos trabajando y seguiremos trabajando por más que haya quien quiera aplastar o destruir esta institución”, dijo.

Monreal niega “oportunismo político” en voto contra Plan B

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que su voto en contra del Plan B de la Reforma Electoral no estuvo basado en “oportunismo político” ni para buscar su futuro en la oposición.

En conferencia de prensa, luego de la sesión del Senado en la que se aprobaron los cambios en materia electoral a cinco leyes y la creación de una nueva, puntualizó que su futuro político está subordinado a sus principios y dijo que respeta la organización que fundó, en referencia al partido guinda.

Aseguró que tiene claridad del momento en el que se sitúa y remarcó que no sólo no busca espacios en la oposición, sino que tampoco aspira a ocupar un lugar en la estructura del poder, porque su motivación sólo es la defensa de la Constitución.

“No está motivado para construir un futuro político en la oposición ni para búsqueda de espacios y negociaciones en la organización social en la que participo; entonces, va a faltar y esos serán otros momentos de análisis, pero en este momento no quiero contaminar una cosa con la otra.

“No lo quisiera mezclar con un oportunismo político. Es tan importante la defensa de la Constitución, que no conviene, desde mi punto de vista, mezclarlos, combinarlo con una coyuntura política, porque sería demasiado pobre el actuar en razón de eso; hay otras batallas, pero en este momento lo hice por la Constitución”, declaró.

Cuestionado sobre la intención que anunciaron previamente algunos senadores de su bancada, de buscar su remoción si votaba en contra, dijo que no podía pedir que reconsideren y que su intención es seguir trabajando, “pero ellos tienen derecho de hacer lo que crean conveniente”.

“Mi futuro en la política siempre está subordinado a mis principios y así es, tengo respeto por la organización que fundé y siempre estaré con toda fidelidad y seriedad enfrentando los retos y desafíos que mi actuar me genera”, señaló.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta admitió que Morena en el Senado hizo acuerdo político con el PT y el PVEM para incluir la transferencia de votos en el Plan B, tema que, advirtió, tendrá que ser revisado por órganos jurisdiccionales.

“Entiendo que son acuerdos políticos que se realizan entre grupos parlamentarios distintos; se llegaron a acuerdos y se honraron, aunque estos acuerdos, traducidos en legislación, puedan ser revisados por el órgano jurisdiccional, que seguramente ahí concluirá”, declaró.

Monreal precisó que no acompañará la acción de inconstitucionalidad que presentará el bloque de contención, porque dijo que con su voto ya definió su postura.

Monreal Ávila comentó que no le sorprende la reacción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ante su voto, porque aseguró que el mandatario muestra su tolerancia y respeto.

“A mí no me sorprende la respuesta del Presidente de la República, el licenciado López Obrador, respecto de mi posición, porque lo conozco hace 26 años y hoy ha ratificado su actitud de tolerancia, de respeto, que son características de demócratas; entonces, simplemente respeto lo expresado por el Presidente”, declaró.

Ante el cuestionamiento de si se equivocó la mayoría legislativa como para que el Presidente quiera vetar el Plan B, el senador zacatecano insistió en que lo único que hicieron fue honrar el acuerdo con el PT y el PVEM.

PRD cierra puerta al senador rumbo a 2024

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, informó que las puertas del sol azteca están cerradas para el senador de Morena, Ricardo Monreal, luego de que jugó con la oposición y el tiempo.

“La posibilidad de ser candidato ya se cerró; jugó demasiado con el tiempo pensando que podía quedar bien en ambos lados, pero a final de cuentas lo qué pasó es que está solo en el Senado, su peso no resultó”, aseveró.

El perredista señalo que se platicó en semanas anteriores con el morenista “y personalmente le dije que estaba perdiendo tiempo precioso, que eran tiempos de definiciones”.

En una plática privada, Zambrano Grijalva le dijo que allá (en Morena) no lo querían y que se fuera al PRD, aparte de que se podía ser una opción para la candidatura presidencial; sin embargo, tardó en definirse. “Pero con lo que ya pasó no tiene caso de mantener esa ventana”, agregó.

A pesar de ello, mencionó que si Monreal quisiera participar en una contienda para aspirar a una candidatura en las próximas semanas y ya definido un método con la alianza Va por México —en caso de que se dé— estarían valorándolo.

De esta manera sería hasta enero de 2023 cuando se definiría dicho método de selección de candidato, una vez que ya esté propuesto con herramientas claras como transparencia, métodos abiertos, medibles y que se puedan verificar, a fin de que la decisión no se haga desde espacios cerrados.

El dirigente perredista en ocasiones anteriores dejó ver la posibilidad de que Ricardo Monreal hubiera sido el candidato del sol azteca, incluso de ser recibido en el seno de esa fuerza política, pero la posibilidad se extinguió.

El senador Ricardo Monreal votó en contra del Plan B de la Reforma Electoral que propuso el Ejecutivo, con lo que se quitan atribuciones al Instituto Nacional Electoral (INE); sin embargo, a decir de Zambrano, el tiempo fue un factor para que no se definiera.