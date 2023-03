Ganan 300 amparos para recibir oncológicos

Hasta ahora, pacientes que señalan que no han recibido tratamientos oncológicos han litigado y ganado 300 amparos para poder acceder a ellos, lo que ha obligado a las instituciones a contar con presupuesto para comprar los medicamentos, aseguró en entrevista la abogada Andrea Rocha, quien ha promovido estos recursos.

“Lamentablemente, tenemos al menos cinco personas que fallecieron porque el amparo llegó tarde”, lamentó la litigante.

Denunció que algunos de los pacientes o sus familiares han sido incluso amenazados por directivos de las instituciones con que, si promueven amparos, les retirarán su inscripción al Seguro Social u otras instituciones de servicio médico.

“Por ejemplo, a veces ellos me dicen: ‘tenemos miedo de que a lo mejor le apliquen otra quimio; tenemos miedo a que nos quiten el seguro’, porque los amenazan y hay testimonios. En Michoacán hay casos que me dicen: ‘abogada, nos van a quitar el seguro’, y yo les digo: ‘claro que no, eso es imposible’.

“Cuando hablo con ellos, pues ya obviamente les explico y ellos se dan cuenta cuando se amparan, que no es cierto; al contrario, un juez vigila que, efectivamente, les entreguen los medicamentos”, expuso la abogada.

A veces ellos (los papás) me dicen: ‘tenemos miedo de que a lo mejor le apliquen otra quimio; tenemos miedo a que nos quiten el seguro’, porque los amenazan y hay testimonios

Andrea Rocha, Abogada de padres de niños con cáncer

Incluso, acusó que luego de la caravana organizada el año pasado, el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Jorge Alcocer, le dijo que “ahí sus amparos no sirven de nada”.

“Muchas veces los pacientes, por miedo o por temor, porque también las autoridades intimidan, claro que lo hacen; imagínate, si a mí me lo dijo el mismo secretario, me gritó y me dijo: ‘tus amparos no sirven ahorita’. Imagínate cuando tú, como paciente, llegas a la clínica y te dicen: ‘pues es que no te ampares’. ¿No te causa temor? Muchas veces los papás me han dicho: ‘es que llegamos tarde’”, destacó.

La abogada sostuvo que ya hay menos casos de personas que pierden la batalla contra la enfermedad, gracias a las asociaciones privadas, que han decidido apoyar con medicamentos a los pacientes, pero todavía siguen presentándose casos de muerte por falta de fármacos. Ilustró algunos de ellos.

“Tenemos el caso de Evan Omar Polina (fallecido en el 2020), que su mamá denunció el delito de homicidio. La señora Adriana, que perdió también a su pequeña; de hecho, también apenas la señora Sandra me escribió hace como un mes, que su pequeño igual perdió la vida. La señora Severa también perdió a su pequeño.

“Fíjate que el tema es en todo el país. Por ejemplo, Sandra, desde Coahuila; Severa es de Nuevo León. También platicaba con la señora Diana, de Puebla; entonces, realmente estamos en un tema de que los niños están perdiendo la vida. Sí me ha tocado eso.

(Licitamos) más de 90 claves de medicamentos oncológicos para atender cáncer en niños o cáncer en la población en general, y en ningún momento nos han faltado medicamentos oncológicos

Daniel Díaz, Secretario de salud de Guanajuato

“Estos nombres son los que, por ejemplo, el tema de Jamie también lamentablemente perdió la vida, hay varios. Estaremos hablando por lo menos de cinco chicos y, bueno, esta señora de Coahuila que pierde la vida en este proceso de tratar de conseguir los medicamentos a través de un amparo”, expuso.

Andrea Rocha subrayó que el desabasto de medicamentos es generalizado, pero hay una tendencia marcada en el Estado de México, Veracruz y Guerrero.

Sin embargo, en el caso de Guanajuato, por ejemplo, las autoridades estatales han ofrecido atender a pacientes que son derechohabientes de otras instituciones federales.

Esto lo confirmó Daniel Díaz, secretario de salud de Guanajuato, quien en entrevista señaló que, si bien la entidad no está afiliada al programa de abasto del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Gobierno federal entrega puntualmente los recursos para atención de enfermedades catastróficas, como el cáncer.

“Esto nos permite salir a licitar, por medio de la Secretaría de Finanzas, porque déjame decirte que ni siquiera Salud es la que licita. Esto le da mucha transparencia; 974 claves, entre ellas más de 90 que son claves de medicamentos oncológicos para atender cáncer en niños o cáncer en la población en general para nuestros centros de mezclas oncológicas, y en ningún momento nos han faltado medicamentos oncológicos”, aseguró.

Haberse separado del abasto de Insabi protegió a Guanajuato del desabasto provocado en las instituciones federales y proteger a sus ciudadanos, pero incluso a otros pacientes que llegan de estados vecinos.

“Los estados vecinos, como son Michoacán, Jalisco, algunas regiones de San Luis Potosí, de Querétaro, con quien intercambiamos servicios, la verdad es que con Querétaro nos apoyamos bastante, pero hemos recibido pacientes de la Ciudad de México, del sureste del país.

“En estos temas y en otros, como implantes cocleares que nosotros estamos poniendo a los pequeñitos menores de cinco años que tamizamos y que no escuchan, y con ello les cambiamos la vida.

“Entonces, ya se dieron cuenta, buscan un domicilio aquí en el estado y se vienen, porque un implante coclear llega a costar 500 mil pesos; entonces, eso es impagable para muchas familias mexicanas y aquí también se están colocando de manera gratuita”, abundó el funcionario.