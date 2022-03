Germán Martínez arremete contra Scherer y Zaldívar; cuestiona probidad

El senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, cuestionó la probidad del ex consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, al evocar una efeméride alusiva a la figura del escritor Ricardo Flores Magón.

El ex morenista aseguró que Scherer maniobró para afectar los intereses de la Cooperativa del Cruz Azul, “que no puede estar en asuntos litigiosos y su titularidad en tribunales con recomendaciones de la Consejería Jurídica de la Presidencia para que se resuelva en contra de los cooperativistas originales del Cruz Azul”.

Sostuvo que los jueces que atienden dicho litigio deben resolverlo conforme a derecho "y en favor de los trabajadores originarios, no en caciques como Billy Álvarez ni nuevos caciques que se quieren apoderar con artificios legales y con litigios fantasiosos en los tribunales y con favores a jueces”.

A inicios de marzo, el Senado de la República aprobó por unanimidad una minuta para declarar 2022 como “Año de Ricardo Flores Magón”, a cien años de su fallecimiento, como un reconocimiento a su ardua labor en favor de la clase trabajadora, de la patria y de la libertad.

Aquel día en tribuna, al hablar en favor de dicha minuta, Martínez Cázares también criticó la actitud entreguista del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Flores Magón –recordó el senador del Grupo Plural- decía que el juez y el magistrado tienen que ser individuos dotados de un sentido común práctico, armados de vastos conocimientos en la ciencia del derecho y provistos de un espíritu de observación fino y sagaz y de una reflexión ordenada y lógica.

“Que lo oiga Arturo Zaldívar, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto que dice Flores Magón… lambiscones y zalameros, esos jueces no imparten justicia, con esos jueces no estaría Flores Magón; con zalamerías hacia el presente invocando el pasado, así no, Zaldívar, así no, Arturo Zaldívar. Flores Magón no estaría contigo, zalamero, di lo del presente y juzga el pasado conforme a la ley”, señaló.

El senador destacó que Flores Magón era un liberal que amaba la Constitución de 1857, “y la Constitución de 1857 es la República, y la República no es el gobierno de una persona, sino de un Poder Ejecutivo, un Legislativo y un Judicial. Flores Magón no estaría de acuerdo con el poder unipersonal, como no estuvo de acuerdo Benito Juárez en 1857. No al poder unipersonal en México de nadie, no a un poder por encima del otro, no a un presidente por encima del Poder Legislativo o del Poder Judicial”, espetó.

También a inicios de marzo, Germán Martínez llamó a cambiar la estrategia de seguridad pública en el país y dejar de "echar culpas" al pasado por los hechos violentos que ocurren en el país, como el caso de Michoacán en donde asesinaron a 17 personas en un velorio.

Consideró que el conjunto de instituciones de Michoacán y del Gobierno de México están fallando en garantizar la seguridad a los habitantes.

Aseguró que a los gobiernos no se les elige para "andar de arqueólogos buscando en el pasado", pues afirmó que esa acción en nada consuela a las víctimas de la violencia en México.

"A los gobiernos no se les elige para dar explicaciones o andar de arqueólogos buscando en el pasado. Sí Calderón, sí, tenía un desorden en el gabinete, en el gabinete de seguridad, en el gabinete García Luna. No se hablaba con el comandante de la policía ni con el secretario de la Defensa. Y eso ¿En qué consuela a los familiares de los muertos michoacanos que García Luna esté detenido por los gringos, no por nosotros?"

Además, el senador criticó la propuesta del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de cambiar el nombre de los cárteles para que no afecte al estado de donde son originarios.

"El Estado debe garantizar la libertad y el bienestar. Yo quiero una condena desde 'La Mañanera', no que me vengan a decir que le cambian el nombre del Cártel Jalisco, que le cambien el nombre al Cártel de la Familia Michoacana, ¿Qué le vamos a poner ahora? ¿Familia con Chabelo? ¿Familia Telerín? Ridiculeces de 'La mañanera'”, destacó.

Hoy en el @senadomexicano el senador #GermánMartínez fijó el posicionamiento del @gpplural sobre la violencia que se vive en Michoacán.

