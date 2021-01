Gertz: EU armó caso Cienfuegos sin solidez

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, rechazó que el traslado a México del general Salvador Cienfuegos a México fuera por “consideraciones diplomáticas”, como señaló en noviembre el Departamento de Justicia de Estados Unidos. “Si lo hicieron fue porque su caso en realidad no era tan sólido como ellos habían planteado”.

“Se llevaron a cabo las diligencias necesarias y exhaustivas de todos los indicios aportados por las autoridades estadounidenses y no se encontraron elementos sólidos para iniciar un proceso en contra del general Cienfuegos Zepeda”, indicó.

En sus primeras entrevistas concedidas por separado a los periodistas Ciro Gómez Leyva y Carmen Aristegui sobre el exsecretario de la Defensa Nacional, el fiscal resaltó que “el hecho de que los acusadores retiraran los cargos, fue el elemento que nos convenció de que Cienfuegos era inocente, porque nosotros tuvimos que investigar lo que ellos ya desecharon”.

Ambos comunicadores insistieron en la intervención diplomática del gobierno de la 4T y sobre cuál fue el elemento central que convenció a la FGR de la ausencia de elementos para procesar al general Cienfuegos en México, lo que rechazó el funcionario.

“No, no me vengas con ese cuento. La política exterior es una cosa y la justicia es otra. No, no, todo esto huele muy feo, ¿cómo una fiscalía va a hacer un proceso acusatorio si ya los otros retiraron los cargos? Vamos a ver qué es lo que hay ahí. Ahora resulta que estos señores que hicieron la investigación secreta con base en dos señores que ya están muertos… es una trampa”, aseveró. Esto, en referencia al H-2 y al H-9, de los que “resulta que las conversaciones entre dos hampones que ya murieron, son la base de una acusación así. No, hombre, esto ha sido un linchamiento”.

El H-2 era Juan Francisco Patrón Sánchez, líder de la célula del Cártel de los Beltrán Leyva en Nayarit, quien fue abatido en un enfrentamiento en febrero de 2017; mientras que el H-9 era Daniel Silva Garate, quien murió unos días después de que cayera el H-2, durante un enfrentamiento con la polícía ministerial de Tepic, Nayarit.

Gertz Manero aseveró que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) “cuando retiró los cargos y entregó al exsecretario de la Defensa Nacional a México sabía que no podíamos enjuiciar a un hombre libre que no tiene acusaciones en su contra, así llegó a México”.

Vamos a ver ¿por qué lo perdonan?, ¿por consideraciones internacionales?, ésas estuvieron desde antes. ¿Por qué cuando ya lo tenías presentado ante el juez no encontraron elementos? Dijeron le echamos la bolita a éstos y que se lleven la friega… ¡están locos!

Alejandro Gertz Manero, Fiscal general de la República

Añadió que en realidad la exoneración a Cienfuegos la hizo primero EU, que luego de ocho años de investigación decidió en unos días retractarse ante una corte de su país y retirar todos los cargos.

“Llega toda esa información de esa acusación a las autoridades mexicana y unos días después, ellos retiran todos los cargos, lo declaran inocente y lo ponen en libertad absoluta, qué sentido puede tener una investigación que duró ocho años y de repente dicen: no tenemos nada”, apuntó el titular de la FGR.

Criticó que la DEA no haya tenido confianza en las autoridades mexicanas “a pesar de que existe un acuerdo de colaboración, si ellos tenían desconfianza con un gobierno, pues no le dan información, pero con el nuevo gobierno que han trabajado y que no tienen una sola queja, nunca ha habido una colaboración tan grande, ¿lo mantienen en secreto todo este tiempo?”, subrayó el fiscal Gertz Manero.

México no se va a dejar apantallar por el Departamento de Justicia Estadounidense, que perdonó al general Salvador Cienfuegos, luego se raja y nos echa la bolita, “están locos”, afirmó.

Gertz aclaró que la Fiscalía no puede iniciar pesquisas sin que exista una denuncia previa de un hecho delictivo. “¿No encontraron elementos para abrir nuevas líneas de investigación contra otros de los personajes mencionados en esa investigación de la DEA? —se le preguntó— No podemos nosotros si no están denunciados, y no lo estuvieron por parte de los estadounidenses. La Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales nos lo impide”, aseveró.

Gertz explicó que luego de recibir la notificación del no ejercicio de la acción penal en contra de Cienfuegos, la DEA tiene 15 días para impugnar y reconoció que esto no es el final.

“Diciéndole (a la DEA) para los efectos legales correspondientes que es que tú te opongas a esto, te lo comunico y te mando, ahí sí completita mi determinación, sin tacharla. Ellos pueden ir a juicio negando lo que nosotros hicimos aquí”, dijo