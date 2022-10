Gobernadora del PAN pide a la GN en Aguascalientes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la gobernadora entrante de Aguascalientes, Tere Jiménez, le solicitó que la Guardia Nacional se quedé en la entidad para ayudarle en tareas de seguridad pública.

“La secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, va en mi representación al cambio de gobierno en Aguascalientes, y le comenta la nueva gobernadora que quiere el apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército, y es una gobernadora que acaba de triunfar representando al Partido Acción Nacional”, destacó el mandatario.

El mandatario insistió en que, mientras los legisladores panistas se han opuesto a la reforma que amplía hasta 2028 la presencia de militares en labores de seguridad pública, la mandataria hidrocálida solicita esta ayuda para enfrentar a los criminales.

“Entonces, nos está pidiendo esto, pero los líderes de su partido están en contra de lo que ella me está solicitando. es un asunto ni siquiera puedo decir político, por eso digo politiquero. Hay que levantar el nivel en casos que tienen que ver con la seguridad pública, donde está de por medio la vida de las personas. ¿Cómo decir no, sólo porque no queremos que ninguna iniciativa, sea cual sea, se apruebe? Pero pueden cambiar y hay que esperar que esto suceda”, expuso López Obrador.

Reiteró que sucesos, como el enfrentamiento registrado en una plaza comercial de la zona conurbada de Guadalajara, Jalisco, pone de manifiesto la relevancia de que las fuerzas armadas participen en labores de seguridad pública y se consolide a la Guardia Nacional.

“Imagínense, si no contamos con el apoyo del Ejército, de la Marina, si la Guardia Nacional no se consolida, pues entonces sí tendríamos problemas. Sólo que quieran que, a como dé lugar, aumenten los homicidios y aumente la violencia para quedar mal, para que el gobierno quede mal, para que nos vaya mal”, considero el Presidente de la República.

Confió en que durante la discusión que sostendrán los senadores, haya más legisladores independientes que apoyen la reforma para que las fuerzas armadas permanezcan en la Guardia Nacional hasta 2028.