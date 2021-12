Gobernadores de la 4T arremeten contra consejeros del INE

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y los gobernadores de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Puebla, Miguel Barbosa, arremetieron contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por posponer el proceso para la revocación de mandato y argumentar falta de presupuesto.

Tras exigir la renuncia de los consejeros electorales, Ramírez Bedolla calificó como lamentable que los integrantes del INE votaran contra la resolución y sugirió que una de las intenciones, detrás de su decisión, es evitar que se confirme “el alto respaldo que tiene el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador”.

Dijo que también había un trasfondo, en el que el instituto “ha puesto trabas” para la realización del ejercicio, y destacó que, a pesar de ello, Michoacán reunió 230 mil firmas, cuando la meta eran 105 mil.

Que hagan un programa de austeridad republicana, que dejen de viajar, que dejen de utilizar vehículos tan ostentosos, que hagan un programa de austeridad interno

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

En su opinión, en el órgano electoral “ya quedaron rebasados por la sociedad y ya no están a la altura del pueblo michoacano ni de México”, por lo que planteó que los consejeros deberían irse, pues “ya se burocratizaron y sólo están interesados en la democracia de la elección de cada tres años”.

“Necesita una refrescada el INE; necesita sangre nueva, visiones nuevas, porque de esa manera avanza la democracia y el pueblo de México; si no, es el retroceso”, declaró.

Por su parte, Sheinbaum Pardo advirtió que la revocación es un asunto constitucional y no depende de si los consejeros están o no de acuerdo con él.

Necesita una refrescada el INE; necesita sangre nueva, visiones nuevas, porque de esa manera avanza la democracia y el pueblo de México; si no, es el retroceso

Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador de Michoacán

Resaltó que los integrantes del INE no han establecido un programa acorde con los tiempos que vive el país; por ello, reafirmó el llamado a que generen un programa de austeridad republicana, a que dejen de usar vehículos costosos y dejen de viajar.

“Que hagan un programa de austeridad republicana, que dejen de viajar, que dejen de utilizar vehículos tan ostentosos, que hagan un programa de austeridad interno, ésa es la recomendación, porque el INE su objetivo, es que no solamente se promuevan las elecciones o la democracia electoral, sino también la participativa. Entonces, es un llamado a que reconsidere y recuperen la revocación de mandato para el tiempo en que fue planeado”, dijo.

Finalmente, si sacan la mayoría lo van a quitar (al Presidente), pero que no hagan marrullería, que es la que está haciendo Lorenzo Córdova y sus aliados en el INE

Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa

Al respecto, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, consideró que el órgano electoral “le tiene miedo a la democracia, a pesar de ser los paladines de ésta”, y señaló que quienes no están de acuerdo con el mandato del Presidente deberían ser los primeros interesados en que la consulta se lleve a cabo.

“Finalmente, si sacan la mayoría lo van a quitar, pero que no hagan marrullería, que es la que está haciendo Lorenzo Córdova y sus aliados en el INE”, dijo.

Ante el argumento del instituto, sobre la falta de presupuesto para llevar a cabo el ejercicio, el mandatario estatal aseguró que es una razón injustificada, porque “se ha demostrado que es la casta más dorada que hay en este país”.

(INE aplazó el proceso) para decir: la forma en como resulte esta consulta no es responsabilidad de nosotros, es de la falta de recursos

Miguel Barbosa, Gobernador de Puebla

A los pronunciamientos también se unió el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quien reiteró que el INE debería reconsiderar la decisión que tomó, la cual consideró ilegal y carente de fundamentos.

Además, planteó que una de las intenciones de aplazar el proceso fue para deslindarse de los resultados que su desarrollo podría tener.

“A pesar de que sabe el INE que se los van a revocar, lo hicieron, para dejar puesta en la mesa el hecho de decir: la forma en como resulte esta consulta no es responsabilidad de nosotros, es de la falta de recursos. Lo que hicieron fue un acto absolutamente ilegal, no tiene fundamento”, declaró.

Exconsejero: decisión no fue la idónea; exacerba conflicto



El exconsejero electoral, Javier Santiago Castillo, consideró “irresponsable” la actitud del Gobierno federal, al no autorizar el presupuesto para que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice la consulta de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y advirtió que la decisión del órgano electoral, de suspender la preparación del ejercicio se dio en un momento “no idóneo y poco oportuno” políticamente, y lo que hace es “exacerbar el conflicto”.

En entrevista con La Razón, recordó que aún faltan unos días para que concluya el plazo de recolección de firmas para saber si se llevará a cabo la consulta, el cual está previsto concluir el próximo 25 de diciembre, por lo que, por ahora, ni siquiera se sabe si este procedimiento tendrá lugar. Por ello, argumentó que se pudo haber entregado el presupuesto de manera condicionada.

“El origen del conflicto, el antecedente más inmediato del conflicto es la no autorización del presupuesto solicitado por el INE, ahí es donde nace esta situación conflictiva, y de ahí, hay que decirlo con toda franqueza, me parece irresponsable del partido en el poder no haber aprobado ese presupuesto, que además se podría haber aprobado en un transitorio, estableciendo que (es) ‘en caso de que se reunieran las firmas’, de manera condicionada; eso hubiera evitado cualquier conflicto”, destacó.

En segundo término, el politólogo resaltó que una consecuencia que podría traer la suspensión de actividades preparatorias de la consulta es que se “inhiba” la recolección de firmas durante los días que hacen falta, lo que podría retrasar el procedimiento.

“Todavía no se sabe si va a haber consulta o no, porque han ido apareciendo inconsistencias en la recolección de las firmas. Una primera consecuencia de esta suspensión de actividades del INE es que inhiba la recolección de las firmas de aquí al 25; y creo que eso no es adecuado, no es correcto.

“El momento de suspender no es el idóneo porque, primero, habría que ver si se va a convocar o no: ¿qué tal si no se reúnen las firmas necesarias? Entonces, esta decisión (del INE) lo que hace es exacerbar el conflicto con el Presidente de la República, que además no necesita que nadie lo ayude a echarle leña al fuego”, comentó, al destacar que se pudo haber trabajado para obtener las firmas “lo más pronto posible” para definirlo.

El exconsejero electoral resaltó que la resolución inicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre este asunto, en la que se destaca que no se puede decidir acerca del presupuesto de la consulta al tratarse de un hecho futuro e incierto, “está en toda la razón”, precisamente por la falta de verificación de las firmas.

“Hasta el momento en el que se hayan comprobado las firmas y se diga: ‘sí se cumplió con el requisito’, hasta ese momento la Suprema Corte va a abordar el asunto, porque no puede abordarlo cuando todavía no hay certidumbre de que se va a realizar”, explicó.

Sasntiago Castillo resaltó que la ley “está muy mal” elaborada en el manejo de los tiempos, lo cual, destacó, agrava la situación del INE, y esto pudo ser el motivo por el que se apresuraron a suspender el proceso.

En ese sentido, destacó que una decisión “tan delicada” se debió tomar ya sea por unanimidad o por mayoría calificada, “porque la institución está dividida. El Consejo General está dividido”, pues cinco consejeros votaron en contra.

El Presidente considera lamentable la suspensión

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el tema del presupuesto para la revocación de mandato es “secundario” y calificó de “lamentable” la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de suspender temporalmente los trabajos para realizar dicho ejercicio.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, recordó que el INE cuenta con un presupuesto de 13 mil millones de pesos, por lo que debería haber recursos ya que “el presupuesto contempla fondos para elecciones y consulta, aún no en la cantidad que ellos están solicitando”.

Enfatizó que no importa que se demore el proceso siempre y cuando se realice, ya sea con 10 mil o 30 mil casillas y no las 160 mil previstas, por lo que, dijo, es importante no sólo para él, sino para los mexicanos que se establezca el principio de la revocación para hacer cada vez más eficaz la democracia.

“Hay otras instancias, está el Tribunal Electoral y la Suprema Corte. No importa que se demore el proceso, lo importante es que se lleve a cabo para poder establecer el precedente”, aseveró.

El mandatario destacó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podría decidir el próximo 10 de abril, “a no ser que quieran pasar la consulta después de las elecciones porque, entonces sí, sería muy evidente que están violando la Constitución”.

“Estoy convencido de que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía, por eso estamos en esta situación tan lamentable de que un órgano electoral, encargado de promover la democracia, se ha dedicado a obstaculizarla”, dijo.

El INE suspendió la organización para la revocación de mandato hasta que la SCJN emita una resolución.

Explican costos del ejercicio tras descalificaciones

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, detalló los “costos reales” de la revocación de mandato ante quienes, dijo, “mienten y descalifican”.

“Hay quienes no saben cuáles son los costos reales de una revocación de mandato, o sabiéndolo mienten y descalifican vulgar y arteramente”, aseveró en un mensaje en redes sociales.

Por ello, detalló cómo se distribuyen los tres mil 830 millones que el órgano electoral solicitó, de los cuales, los mayores montos son para instalar 161 mil 490 mesas receptoras, mil 471 millones de pesos, y para la contratación de 32 mil 451 capacitadores electorales, cinco mil 450 supervisores electorales, así como personal técnico para visitar a 12 millones de personas sorteadas y capacitar a 807 mil 450 personas funcionarias de casilla, para lo que se destinará mil 212.3 millones.

Además, son 573 millones de pesos para operación de campo; 502.4 millones para apoyos administrativos y arrendamiento de plantas de emergencia; 31.8 millones para la impresión de la lista nominal, el conteo rápido y la participación de mexicanos en el extranjero; 27.2 millones para la campaña de difusión; 4.1 millones para el desarrollo de más de 20 sistemas para capacitación y organización; 3.3 millones para el monitoreo de propaganda y encuestas; 3.1 millones para la verificación de firmas, y 1.7 millones para la atención a visitantes extranjeros.

Por otra parte, la vicecordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, exigió a Morena “que le baje ” a sus amenazas de juicio político en contra de los consejeros del INE, porque advirtió que no tiene los votos para que avance.

Explicó que en San Lázaro se tendría que sesionar y acordar este juicio político, “se erige en una Cámara de acusación y probablemente en este exceso de subordinación al Presidente podrían aprobar ahí, porque se necesita la mitad más uno de los votos, (...) pero la decisión del Senado, que se erige en jurado de sentencia, requiere dos terceras partes, pero Morena no las tiene para cumplir esta amenaza”, explicó.

Con información de Magali Juárez y Angélica Guerrero