“Poco probable, que prospere demanda”

Las acciones legales que emprenderá la Cámara de Diputados contra el Instituto Nacional Electoral (INE) posiblemente no prosperen, ya que no incurrieron en abuso de autoridad ni coalición de servidores, sin embargo, el órgano electoral debe continuar con el proceso una vez que lo resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expusieron especialistas consultados por La Razón.

“Me parece que no va a prosperar. No es un tema de abuso de autoridad, porque no hay un fraude como tal a la ley, ni un ejercicio indebido. Tampoco me parece que sea procedente un juicio político en el caso de que haya una afectación al interés público, o bien, que haya un ejercicio indebido de las atribuciones”, explicó Marcos del Rosario Rodríguez, abogado constitucionalista.

Recordó que el INE no se ha negado a realizar la consulta, sino que pidió posponerla hasta que la SCJN resuelva la acción de inconstitucionalidad.

Destacó que si bien está dentro de sus atribuciones como órgano colegiado, la falta de recursos no lo exime de sus obligaciones constitucionales.

“La postura del INE pudiera ser razonable en cuanto a la necesidad económica, sin embargo, la Constitución no exime de la procedencia de llevar a cabo la revocación por una cuestión presupuestal, sino que hay un mandato claro, preciso, tanto a nivel constitucional como a nivel legal que establece que el INE está obligado a la organización”, expuso.

Por ello, consideró probable que la SCJN determine que el órgano electoral debe organizar la consulta con los recursos que tiene. Sin embargo, reconoció que el ejercicio no contaría con la infraestructura igual a la de una elección presidencial, desde la instalación de casillas hasta el número de participantes.

“Estamos a tres meses de realizar este ejercicio y el órgano que está encargado de organizarlo lo tiene que aplazar. La Sala Superior tiene que resolver, a más tardar, en los primeros días de enero para poder garantizar certeza y seguridad”, expuso.

Por separado, Édgar Ortiz Arellano, politólogo de la UNAM, consideró que las acciones legales que emprenderá la Cámara de Diputados contra el INE no prosperarán, ya que se han enfocado en un conflicto mediático.

“Es sumamente mediático. Me parece que no prosperará porque el que tiene la prerrogativa de llevar los procesos electorales es el INE; sin embargo, si no se cuenta con los recursos suficientes, tampoco están obligados a lo imposible. La intención de debilitar al Instituto, pero también generar una serie de conflictos y polémicas que atraigan la agenda pública al Presidente”, expuso.

Por separado, el extitular de la Procuraduría Feneral de la República, Ignacio Morales Lechuga, aseguró en Twitter que “el coraje del Presidente y de sus incondicionales es porque no han podido doblegar al INE.”, por lo que les pidió: “déjense de tonterías”.

“El INE no puede llevar a cabo la consulta de revocación sin recursos. Tampoco ha pospuesto la consulta, la campaña en su contra la librará. Déjense de tonterías, el coraje del Presidente y de sus incondicionales es porque no han podido doblegar al INE”, escribió.