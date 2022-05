Gobierno de AMLO no escucha, ni ve a las familias de desaparecidos: PRD

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano aseguró que el gobierno no escucha y no ve a las víctimas, ya que la política de abrazos y no balazos no es la solución, pues mientras se protege a los criminales, las familias de las víctimas claman justicia, luego dar su postura por las peticiones de organismos internacionales por erradicar la desaparición en el país.

“Que se deje la estupidez de abrazos y no balazos, peor aún, que también protege a los delincuentes porque son seres humanos, peor no hace mucho clamor de las familias de los desaparecidos que siguen con sus esfuerzos, buscando a sus seres queridos sin respuesta o ayuda federal”, estimó en entrevista con La Razón.

El perredista mencionó que el gobierno federal no toma medidas de fondo para auxiliar a las madres buscadoras, ni tampoco lo hace para prevenir el estado de violencia que impera en el país, además, que durante su gestión ya se rebasa el número de desapariciones que en otras gestiones. “Que se deje de la tontería de decir que esa guerra se desató Calderón que es la culpable de todo, pues ya lleva más de tres años en el gobierno y sigue echando culpas. Has provocado miles de desapariciones en el país, por los tratos de paz con los grupos criminales”, destacó.

Zambrano Grijalva mencionó que los organismos internacionales como la ONU ya se han pronunciado en contra de la situación tan lamentable que vive el país, pero todo hace parecer que al gobierno federal no le interesa el tema porque desde que se llegó a las cien mil desapariciones, solo se minimizó y no hubo una fuerte reacción de ninguna de sus instituciones.

“Ante eso no va a ver otra que seguir insistiendo y denunciando, ya que a este gobierno no le interesa el tema y son las madres y familiares quienes siguen realzando la labor que a ellos les compete”, aseveró.

La Razón publicó que en México sólo hay 35 sentencias condenatorias por las más de 100 mil personas desaparecidas, un prolongado patrón de impunidad, honda preocupación por esta “tragedia humana de enormes proporciones”, además de que el drama puede ser mayor, advirtió la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

lemm.