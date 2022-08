Gobierno federal y familiares deciden el plan para rescatar a mineros: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que su gobierno prepara, en conjunto con familiares, un plan para rescatar a los trabajadores atrapados en la mina El Pinabete, porque no habrá ningún movimiento si no cuenta con su aval.

“No se informó de la mina porque se está haciendo una consulta con los familiares de los mineros atrapados, hay un plan de rescate y no se quiere iniciar nada sin el consentimiento de los familiares, entonces hoy se les va a presentar el plan y se les va a pedir su consentimiento, entonces no quisimos dar a conocer el plan propuesto hasta que no se les consulte a ellos”, dio a conocer el Presidente.

Agregó que una vez que se alcance un acuerdo se dará a conocer la estrategia que seguirán adelante.

El miércoles, Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil dio a conocer las opciones planteadas por los técnicos expertos para llevar a cabo el rescate de los mineros atrapados.

"La primera opción es realizar un tajo abierto con rampas de acceso inclinado hasta bajar a las cámaras dónde se encuentran los mineros. La segunda es construir pantallas de control, inyectando cemento para formar una barrera que permita contener los fluidos y la tercera es una combinación de ambas y en todos los casos se mantendrá el bombeo de extracción de agua", dijo Velázquez.

