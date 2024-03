Gobierno minimiza la violencia al pensar solo en elecciones, acusa Xóchitl Gálvez

La candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México a la presidencia de la república, Xóchitl Gálvez, criticó al gobierno federal por no atender y reconocer la violencia electoral, que tan sólo el fin de semana en Puebla, registró el asesinato de un candidato de Morena a presidente municipal.

De gira por Oaxaca, la aspirante de oposición mandó sus condolencias y pésame a la familia del político morenista y reprochó el actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema.

“Es una cosa ya inaceptable, el presidente tiene que reconocer lo que está pasando con los candidatos,” sostuvo la candidata en entrevista.

Xóchitl Gálvez consideró que las autoridades deben centrar sus esfuerzos de protección y seguridad, para los candidatos a puestos de elección popular a nivel municipal.

“A las alcaldías, yo lo dije que quienes más riesgo corren son ellos, los síndicos, los regidores, los candidatos, alcaldes, los diputados locales, porque pues desafortunadamente los intereses de la delincuencia organizada están muy focalizados en los municipios, “declaró.

Gálvez Ruiz reconoció que ningún partido político es ajeno al complejo fenómeno de la violencia electoral. Recordó que su coalición en Chiapas tuvo el caso de una diputada local que se bajó de la contienda por la candidatura a la gubernatura de la entidad, después de haber sido víctima de la delincuencia.

“Fue levantada, fue violentada, de hecho, le quitaron muchos dientes de los trancazos y se bajó de ser la candidata a Gobernadora. Chiapas, o sea la diputada,” describió.

La candidata que representa al PAN, PRI y PRD en la contienda presidencial, también se refirió al reciente secuestro de más de 40 personas en Sinaloa. Lamentó que el presidente López Obrador no abordara la situación con mayor relevancia.

“Y pues obviamente el Gobierno va a tratar de minimizar cualquier situación de violencia. Ellos lo que están pensando ahorita es cómo no les afecta electoralmente; todo lo que les afecta electoralmente. Lo van a minimizar, “expresó.

Xóchitl Gálvez realizó una gira proselitista en Oaxaca. Tuvo reuniones con ejidatarios y propietarios de terrenos de parques eólicos, en Santo Domingo Tehuantepec. Desde ahí declaró que la oposición en la entidad tiene miedo a su proyecto presidencial el cual, reafirmó, no quitará programas sociales.

“Entonces, realmente tienen tanto miedo porque la gente en Oaxaca me conoce, me conocen, saben quién soy; saben que soy una mujer que no les va a quitar los programas sociales. La señora de enfrente no tiene la trayectoria social que yo tengo, ella no conoce Oaxaca,” concluyó.

La candidata presentó sus propuestas para desarrollar energías limpias a menor costo, como las eólicas. Expuso que su plan es incluir a CFE y a empresas privadas nacionales y extranjeras para una generación de energía que beneficie a la sociedad y a los sectores productivos.

AM