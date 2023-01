Gobierno va a resolver si retira título a ministra

El Gobierno federal tomará una determinación en torno a si le permite mantener el título de licenciatura o se lo retira a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel Mossa, luego de que la UNAM determinara que sí hubo plagio en su tesis para obtener el grado.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que la próxima semana habrá una decisión por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en torno a si es válido o no el título profesional y acusó al rector de la universidad, Enrique Graue, de actuar como Poncio Pilatos.

“De todas formas, lo vamos a resolver aquí, nada más déjenme que yo vea qué fue lo que resolvió la UNAM. Según me dicen, lo que están diciendo es: ‘Hubo plagio y no nos toca a nosotros sancionar, sino a la SEP’. Como Poncio Pilatos, el rector se lavó las manos, pero claro que está metido, ¿no?, hablando en plata, porque ya basta de simulación y de hipocresías. Pero pronto, no sé si mañana o el lunes, yo creo que el lunes para que nos dé tiempo de ver legalmente cómo está la situación. Pero no vamos a evadir, si tenemos responsabilidad, el actuar”, se comprometió.

López Obrador cuestionó que la Universidad Nacional no haya tomado una decisión en torno a si el título de la ministra es válido y en cambio arrojó “la bolita”, dijo, al Gobierno federal.

“Sí es plagio, pero lo que nos tiene que decir es que si es válido el título o no. Entonces, ahora lo que quiere es que seamos nosotros los que decidamos; pero no hay ningún problema, nosotros lo vamos a analizar. De todas maneras, vamos nosotros a ver el asunto. Si ahora ya le pasaron la responsabilidad a la SEP, o sea, la pregunta es: ¿no pudo la UNAM resolver? Y ahora la pasa a la SEP la decisión; nosotros vamos a atenderlo y pronto vamos a resolver”, manifestó

López Obrador.

Reiteró que el plagio es corrupción y es deshonestidad, por lo que no se debe permitir que ocurra en nuestro país.

“Sí, que no se debe de permitir el plagio ni mucho menos la corrupción. O plagio es corrupción, pues, o es deshonestidad, porque es un concepto todavía más amplio, o sea, la corrupción es robar y ser incongruentes. Entonces,

se va a ver”, dijo.

López Obrador dirigió la conversación contra sus opositores, a quienes señaló por su “incongruencia”, pues en el pasado formaron parte de la corrupción y ahora quieren erigirse como paladines de la justicia y protectores de

la ética, dijo.

“Sin duda, independientemente del hecho mismo, del plagio, si se llevó a cabo o no, independientemente de todo, está este asunto muy vinculado a la politiquería porque, ¿de cuándo acá les importa tanto la ética a quienes se han dedicado a robar? Lo que quiero aclarar es que el conservadurismo tiene como característica la hipocresía, porque son muy corruptos. Ahora enarbolan la bandera de la ética, como los hemos visto en otras cuestiones”, señaló el Presidente.

Dijo que la permanencia de Yasmín Esquivel en la SCJN dependerá de la decisión que adopte la autoridad competente, pero insistió en que “lo mejor es de que la UNAM diga sí o no, es válido su título o no es válido su título”.