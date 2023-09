Todos tenemos la gran responsabilidad de hacer nuevamente historia en nuestro país: Claudia Sheinbaum.

Hacer historia nuevamente para México, fue el llamado que hizo la coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la gira nacional “La Esperanza Nos Une” donde empresarios, artistas, maestros y deportistas de Hidalgo se sumaron al Acuerdo de Unidad por la Transformación.

“Todos y todas los que estamos aquí tenemos una gran responsabilidad, una responsabilidad que significa que en el camino que viene, en este y el próximo año, hacer nuevamente historia en nuestro país”, resaltó.

Recordó que el objetivo es continuar el proyecto de nación que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador y no dar marcha atrás a un pasado de privilegios y corrupción.

“La gran mayoría de los mexicanos sabe que el único camino para México es la Cuarta Transformación, que no queremos volver al pasado de corrupción, de privilegios, que generó pobreza, que generó desigualdades, por eso ahora estamos recorriendo al país, para hacer esta gira que se llama ‘La Esperanza Nos Une’, porque la esperanza del pueblo de México, no está en el pasado, la esperanza del pueblo de México está con la Cuarta Transformación’’, destacó.

Para lograrlo, consideró fundamental seguir con los programas sociales y obras de infraestructura de López Obrador, pero además, señaló que es necesario poner en marcha el 'Plan C', que consiste en ganar la Presidencia de la República y la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y de senadores, para poner en marcha las reformas que necesita el país para seguir generando bienestar para el pueblo de México.

“Vamos a generar las condiciones para hacer lo que todos llamamos, el Plan C, que significa que haya Transformación en todos los Poderes de la Unión, no solamente en el Ejecutivo, no solo en el Legislativo, sino que debe de tener cambios también en el Poder Judicial, que se transforme la Suprema Corte de Justicia, que se transforme el Poder Judicial para que la justicia llegue al más pobre, para que la justicia llegue a las mujeres, para que la justicia sea realmente lo que quiere el anhelo del pueblo de México”, puntualizó.

Durante su intervención, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que todas las personas que suscriben el Acuerdo de Unidad por la Transformación enriquecen y suman positivamente al movimiento.

“Nos honra mucho que distinguidas personalidades –maestros, empresarios, artistas, deportistas— de Hidalgo se sumen a este movimiento para trabajar, porque el curso de la historia sigue el camino de la Cuarta Transformación”, comentó.

Por su parte, el coordinador de vocerías y vínculo con organizaciones sociales y civiles, Gerardo Fernández Noroña, destacó que la unidad es fundamental para evitar el regreso del PRIAN y mantenerlos en el basurero de la historia.

“Quiero pedirles una tarea, la tarea de la unidad, la unidad del pueblo, la unidad del movimiento, la unidad de los partidos del movimiento Morena, PT, Verde y Nueva Alianza y aquí en Hidalgo; quiero pedirles que alcemos la mira, quiero pedirles que ya están en el basurero de la historia el PRI, PAN y PRD y quiero pedirles que garanticemos que no salgan de ahí’’, agregó.

El acuerdo fue firmado por liderazgos hidalguenses como Mayeli Rosquero, campeona Mundial De Boxeo CMB originaria de Ixmiquilpan; Enrique Garnica, Artista Plástico; Hugo Burgos, presidente de Amanali Country Club & Náutica; Fausto Villagrán López, cantante de música ranchera; Agustín Ramos Blancas, escritor galardonado con el Primer Premio del Concurso Nacional del Nuevo Bolero 6; las investigadoras del Sistema Nacional de Investigaciones, Elena María Otazo Sánchez, doctora en Ciencias Químicas por la Universidad De La Habana, Yuridia Mercado Flores, doctora en Ciencias Químico Biológicas del IPN y Mayra De La Torre Martínez, doctora en Microbiología.

Así como, Gerardo Sánchez Ramírez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo; Ricardo Granados Flores, activista hidalguense que se dedica a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad; Ivette Bulos González, presidenta de la Alianza Turística; Yanira García Vargas, poetiza premiada en el Concurso Efrén Rebolledo; Juan Carlos Nava, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y Poleth Cornejo Martínez, vicepresidenta del Comité Geoparque Unesco Comarca Minera Pachuca.

Y finalmente por los deportistas, Mauricio Granados Ramos, ex seleccionado Nacional de baloncesto; Melody Cortés Tapia, seleccionada Nacional de Beisbol Femenil; Cesar Sandoval Campos, jugador de Sultanes de Monterrey; Bibiana del Carmen Hernández Bikini fitness y Campeona Nacional Master 2022 y Alejandro Guerrero Baños, medallista en los Juegos Paralímpicos de Atlanta 1996.

