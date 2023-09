Este es el día en que si compras boletos de avión te salen mucho más baratos

Viajar es una de las experiencias más gratificantes, sin embargo, planear el trayecto no tanto, pues implica reservar hospedaje, actividades y por supuesto los vuelos.

Los turistas siempre buscan las mejores opciones, los precios más accesibles y hacks para poder conseguir los costos más económicos.

En ese sentido la agencia de viajes Expedia realizó un estudio en el que revela algunos consejos para ahorrar tiempo y dinero en sus próximos viajes, por ejemplo, señala cuál es el día que se deben comprar los boletos de avión para que salgan más barato.

¿Qué día comprar boletos de avión para que cuesten más baratos?

Según el informe, el mejor día para comprar los boletos de avión es el domingo, ya que en promedio los usuarios se ahorran un 17 por ciento.

Los viajeros que reservan un domingo en vez de un viernes ahorran alrededor de un 37 por ciento en vuelos nacionales y un 19 por ciento en vuelos internacionales. El día que resulta más caro comprar los tickets de avión es el viernes.

Asimismo, el estudio reveló que el mejor día para salir de viaje es el martes, ya que al elegir salir ese día se ahorra uno un 23 por ciento, mientras que el día más caro para iniciar el viaje es el sábado.

Cómo comprar vuelos baratos Foto: Especial

Otra recomendación de este estudio es que se sugiere volar entre las 3:00 a.m. y las 9:00 a.m. para reducir la posibilidad de cancelaciones: el 18 por ciento de los mexicanos que viajan por avión trata de no volar durante la mañana porque les angustia tener que levantarse temprano, pero es mejor madrugar para viajar que perder el vuelo.

Los datos del estado de los vuelos en lo que va del año revelan que los vuelos después de las 3:00 p.m. tienen un 16 por ciento más de probabilidades de ser cancelados que aquellos que salen por la mañana.

Pasaportete, una de las influencers más reconocidas de viajes recomendó a La Razón buscar los boletos de avión en una ventana de incógnito para evitar que los precios suban a la hora de revisar varias veces los precios de los tickets.