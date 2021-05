“El gran reto es cerrar la brecha social que existe en SLP”

Octavio Pedroza, candidato de la alianza PAN, PRI y PRD al gobierno de San Luis Potosí, afirmó que no será un gobernador beligerante y confrontado con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ni tampoco tendrá una relación de subordinación, sin embargo exigirá respeto a la soberanía y un trato fiscal justo a su estado.

En entrevista con La Razón, se pronunció por revisar el Pacto Fiscal para invertir la pirámide de tributación, ya que de cada peso que se recauda en la entidad, el Estado le regresa sólo 10 centavos, lo cual es una aberración en materia de Federalismo, y a los municipios les llegan fracciones de centavo.

Se comprometió a cerrar la brecha social en la entidad, de ganar las elecciones del 6 de junio. Dijo que “no puede haber un San Luis de primera y un San Luis al que le falta todavía mucho”.

Admitió que el estado vive un clima de inseguridad alto, donde 80 por ciento de los ciudadanos se sienten inseguros. Señaló que se hará una reingeniería de las políticas implementadas hasta ahora, aumentará a 3 mil nuevos policías, se instalarán 4 mil cámaras de vigilancia y se copiará el modelo de Fuerza Nuevo León.

Pedroza Gaitán ofreció un sistema de educación similar a la high school estadounidense, donde se regionalicen las escuelas y se establezca un sistema de transporte que recoja y regrese a los estudiantes a sus lugares de procedencia.

La Razón (LR): ¿Cómo será su relación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en caso de ganar la gubernatura? Octavio Pedroza Gaitán (OPG): De respeto, institucional, de suma. Yo creo que sería el error más grande que pudiéramos cometer el estar en una posición encontrada, el que perdería sería el pueblo de San Luis Potosí. Yo, como lo digo coloquialmente, “nadie se pelea con la que reparte la sopa”, entonces para mí será, podré estar o no de acuerdo con muchas cosas que veo del Gobierno federal, pero no me voy a andar peleando, no voy a ser un gobernador beligerante. Eso sí, voy a ser un gobernador que haga valer la soberanía. Yo creo en el federalismo, creo en la facultad que le corresponde al orden estatal respecto a la federación, nunca con subordinación, pero tampoco con pleito. Yo he visto que los gobernadores que se andan peleando con el Presidente de la República, pues acaban haciendo que los que verdaderamente pierdan sean sus gobernados. Yo no me voy a pelear con la cocinera.

LR: ¿Se va a mantener en la Conago o se va con la Alianza Federalista? OPG: Yo creo que debemos y podemos tener una posición híbrida. La Conago es muy importante. Saber llevar en paz la fiesta con el Gobierno federal.

LR: ¿Debe revisarse el Pacto Fiscal? OPG: El Pacto Fiscal federal debe de revisarse, estoy convencido de que la tributación tiene que invertir la pirámide, no que haya más impuestos, sino más impuestos locales y menos tributación federal. Hoy, de cada peso que se tributa en San Luis Potosí nos regresa el Estado 10 centavos, esto es aberrante, porque la contribución se da aquí, pero solamente de la Federación al estado le llegan entre 9 y 10 centavos, y a los municipios les alcanzan a llegar fracciones de centavo, dicho de manera coloquial.

LR: ¿Cuáles son sus principales propuestas por las que deben votar los potosinos el próximo 6 de junio? OPG: El tema más importante y que es de mayor sensibilidad para todos los potosinos en todas las regiones del estado es el clima de inseguridad que se vive en nuestro estado, y para ello nosotros hemos estructurado toda una serie de propuestas que tienen que ver con una reingeniería de nuestra capacidad de respuesta a este fenómeno delictivo que vive San Luis Potosí, que son básicamente delitos del fuero común. Más del 80 por ciento de los potosinos se sienten inseguros, pero con delitos que tienen que ver más con robo a casa-habitación, asalto en vía pública, el robo a transeúnte, en los negocios. Hemos propuesto ya utilizar las nuevas tecnologías para aumentar la construcción de C4 en las principales cabeceras municipales, terminar de fortalecer el C5 que hay en la ciudad capital y hacer una red integral de videovigilancia en el estado con arcos de control en nuestras principales carreteras. Nuestro propósito es disminuir a no más de cuatro minutos la capacidad de respuesta de los cuerpos policiacos, incrementar a 3 mil elementos, 500 por año; hay un déficit importante de elementos de seguridad en nuestro estado. En el tema de las videocámaras queremos llegar a cuatro mil, hoy tenemos mil 142 cámaras enlazadas, pero estamos muy por debajo de los estándares internacionales.

LR: En materia de delitos, ¿cómo anda San Luis Potosí, principalmente en feminicidio? OPG: Es uno de los estados que lamentablemente en los últimos tres años ha incrementado el índice de feminicidios. En esto más que un parámetro cuantitativo, para mí con uno que hubiera, ya es mucho. Nosotros vamos a ponerle toda la atención a este tema tan sensible, si todos en lo general nos deben de preocupar, particularmente el caso de la violencia hacia las mujeres, feminicidios, no solamente feminicidios. Para mí es delicado el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia laboral, la violencia en las calles con las muchachas, las trabajadoras de la zona industrial que se tienen que levantar a las cinco de la mañana para ir a sus centros de trabajo, tienen miedo de estar en las esquinas esperando el transporte público.

LR: ¿Ya presentó su 3 de 3? OPG: No, no presenté 3 de 3, presenté 5 de 5, no solamente cumplimos con el tema de la 3 de 3, sino que también presentamos nuestros exámenes toxicológicos, el antidoping, y también lo que tiene que ver con no tener absolutamente conflicto de intereses de ninguna índole, fuimos más allá de este tema de la 3 de 3, nosotros estamos en caja de cristal y así nos estamos presentando ante la ciudadanía.

LR: En cuanto al tema de desarrollo social, ¿San Luis Potosí tiene problemas de atraso y pobreza en algunas zonas? OPG: Sí, hay una deuda pendiente con las comunidades apartadas de la región huasteca, específicamente, pero no es privativo de la huasteca, también tenemos gran pobreza, índices de marginación muy importantes en la zona del Altiplano. Me atrevo a decir que es más lacerante la pobreza en el Altiplano que en la propia huasteca, y esta desigualdad la tenemos que erradicar, no puede haber un San Luis de primera y un San Luis al que le falta tanto. Ése es el gran reto, estrechar esa brecha social que existe entre un San Luis muy desarrollado, pujante, con infraestructura, pero también un San Luis Potosí al que le falta prácticamente todo.

LR: En el tema educativo, ¿cuál es la propuesta que tiene? OPG: Una idea que nosotros hemos desarrollado y que queremos implementar, es la regionalización de la infraestructura educativa. Hay cantidad de escuelas abandonadas, sin maestros, sin alumnos, y que ahí están como elefantes blancos, porque se pensó décadas atrás que entre más escuelitas construyeras, más cubrías, más cobertura habría en primarias, secundarias, pero qué sucede, que no van los maestros o hay grupos de cuatro o cinco alumnos. Por qué no pensar en un modelo regional, donde geográficamente puedas ubicar una muy buena escuela con todos los servicios, con toda la plantilla de maestros, y a través de un sistema de transporte, cómo funciona el modelo estadounidense.