Grupo Plural exige comparecencia de Gertz Manero para aclarar quién ayudó a Lozoya

El Grupo Parlamentario Plural urgió al Senado para que cite a comparecer al fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero para que aclare quién en la Presidencia de la República ayudó a Emilio Lozoya.

Durante la sesión ordinaria de la Cámara alta, el coordinador de la nueva bancada, el senador Germán Martínez, se refirió al comunicado que difundió el equipo legal del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el que aseguró que todo este tiempo se apegó al criterio de oportunidad y estuvo en colaboración sólida y permanente con la Presidencia de la República.

Por ello, cuestionó: “ Nos preguntamos en el Grupo Plural quién en la Presidencia de la República mantiene ayuda sólida y permanente con Emilio Lozoya , quién en Palacio Nacional le ayuda o le ayudó a Emilio Lozoya, quién atenta contra la autonomía de la FGR”.

El exsenador de Morena –en la sesión de ayer se hizo la notificación formal al Senado de que ya no forma parte de la bancada mayoritaria– enfatizó que el titular de la Fiscalía tiene que acudir para explicar por qué durante todos estos meses Lozoya se mantuvo sin presentarse ante el juez.

“Esta soberanía debe hacer comparecer al fiscal general de la República para que aclare quién en la Presidencia le ayuda a Emilio Lozoya, quién le ayudó a que no se presentara ante el juez y a que no iniciara el procedimiento penal y a que no rindiera su declaración”, enfatizó.