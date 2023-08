Guerrilleros aparecen en libros de texto porque son parte de la historia, explica AMLO; acusa campaña contra ellos

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay una campaña para infundir miedo sobre los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y, a propósito, respondió las críticas sobre la mención de personajes guerrilleros en los ejemplares, lo cual explicó que está justificado al tratarse de parte de la historia mexicana.

“¿Y por qué Genaro Vázquez Rojas, por qué Lucio Cabañas? Porque no había libertades, se reprimía a campesinos, maestros en Guerrero. Sólo hay que explicar eso. Eso es historia, ¿y qué tiene que ver eso con inyectar el virus del comunismo? ”, cuestionó ante las críticas de sus opositores.

De acuerdo con la guía para maestros de secundaria titulada “Libro sin recetas número 6”, la SEP establece que las acciones como de la Liga Comunista 23 de septiembre, de la que formaban parte Cabañas y Vázquez, no se deben olvidar porque su legado endereza el rumbo del país.

Pide frenar campaña “exagerada” contra libros de texto

En ese contexto, el presidente arremetió contra sus críticos por, acusó, infundir miedo entre los estudiantes y padres de familia con una “campaña muy exagerada” sobre los libros de texto gratuitos.

“Tengo en muy buen concepto a Javier Alatorre y lamento que con eso de los libros de texto se haya emprendido una campaña muy exagerada. ¿Qué tiene que ver eso con inyectar el virus del comunismo? No se midieron o no se miden, es una desproporción”, declaró en la conferencia de prensa mañanera.

“Está bien que tengan problemas con nosotros o no les guste como estamos gobernando, que tenemos puntos distintos de la transformación, pero no hacer una campaña, una lanzada contra los libros de texto”, abundó.

Pidió a sus opositores que a través de los medios de comunicación cuestionan los contenidos de los libros, pero “deben ser objetivos, profesionales, informar con veracidad, no alarmar, no amedrentar, ni mentir”.

“Comunismo” se menciona una sola vez

Asimismo, el presidente acotó que la palabra “comunismo” se menciona una vez en uno de los materiales de cuarto o quinto de primaria , en un poema de Bertolt Brecht.

“Yo he revisado los libros, desde el principio, prácticamente no aparece la palabra comunismo, quizás en cuarto o quinto libro, pero lo que aparece es un poema de Bertolt Brecht que he presentado aquí”, explicó

“Habla de unirnos contra el fascismo, represión, violación de derechos humanos. Eso es lo que está en el libro”, refirió tras subrayar que la palabra “comunismo” también aparece en la guía para los maestros de secundaria.

