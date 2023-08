Incluyen en familia de libros uno con un texto que resalta a la 4T

Dentro de la “familia” de los nuevos libros de texto gratuitos para primaria se encuentra uno que replica totalmente un proyecto editorial lanzado por el Gobierno federal en enero del 2022, el cual incluye un capítulo que exalta el triunfo electoral de Morena y partidos aliados en el 2018 y las movilizaciones del Presidente de la República, y hace un llamado a “cerrar filas” con la Cuarta Transformación.

Debido a la exposición que se hace en el libro de la historia reciente, la investigadora y especialista educativa del Cinvestav, Alma Maldonado, catalogó el material como una “oda” al Presidente López Obrador, que podría ser considerada como propaganda electoral.

“Son niños de cuarto, quinto y sexto, no les van a dar opción para que sean críticos y puedan ver otras interpretaciones sobre la realidad del gobierno un poco más moderada. Sí es una adoctrinación, es realmente una oda a López Obrador y a la 4T; me parece fuerte el contenido y cómo presentan los hechos”, dijo la académica en entrevista con La Razón.

Se trata del libro Nuestros Saberes México, Grandeza y Diversidad, que dentro del catálogo ya disponible en el sitio web de la Conaliteg es colocado en el apartado de quinto grado, aunque en realidad es multigrado y es presentado como un recorrido por la historia y geografía del país.

Sin embargo, tal material es una réplica total de un libro nombrado igual, que la Secretaría de Educación Pública (SEP), en colaboración con otras instancias, presentó el 13 de enero del 2022 como parte de la “Colección Centenario”, integrada por 172 títulos para ser distribuidos en bibliotecas y escuelas públicas.

En dicho momento, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, se encargó de la presentación del libro México, grandeza y diversidad, al que se refirió como “el resultado de un trabajo que nos encargó el señor Presidente”.

Apenas el 1 de marzo del 2023, la SEP y el INAH presentaron fascículos, es decir, capítulos del libro, como un “auxiliar educativo para acercarse a los procesos que dieron lugar a la nación que somos hoy en día”, que no refleja la “historia oficial”, sino que invita a “reflexionar”.

De los 20 capítulos, es el último, en la página 313, donde se alude al actual gobierno y lleva por nombre “Una nueva esperanza”.

En su primer apartado, “Contienda electoral”, se destaca que la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo más del 53 por ciento de votos, traducidos en 30 millones de sufragios a favor del hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual más adelante se describe como un “triunfo aplastante”.

Gráfico

El texto menciona que los votantes apoyaron entonces a un proyecto “orientado a múltiples cambios” y que preocupó a quienes vieron en este triunfo “la pérdida de sus privilegios, un obstáculo a la impunidad y corrupción”.

Tras exponer una amplia crítica a los gobiernos priistas por hechos como el crecimiento de la deuda pública, en el apartado “Resistencias al neoliberalismo”, de la página 318, se apunta que “los sectores populares aprendieron la lección” del incumplimiento de compromisos por parte de sexenios anteriores y decidieron cambiar de gobierno en 2018.

También se evoca al “fraude electoral” del 2006 y se afirma que la transición a un gobierno panista “desilusionó a la ciudadanía”, que fue secundado por la “guerra contra el narco” y la vuelta al priismo que se describe en el texto con aumento de la pobreza y otras consecuencias.

“Si el gobierno de López Obrador inauguró o no una nueva época en la historia de México, el tiempo lo dirá. Para alcanzar el cambio que ahora se vislumbra, es necesario sumar fuerzas y lograr la unidad en la pluralidad, no es la confrontación la que nos va a conducir por el camino de la construcción de un México mejor. Esto es apenas el principio de la llamada Cuarta Transformación, una nueva época que tendremos que imaginar y construir juntos”, concluye el texto.

NL aplaza entrega hasta que se publiquen planes

El Gobierno de Nuevo León anunció su decisión de detener la distribución de los libros de texto, como lo han hecho las administraciones deJalisco, Coahuila, Yucatán y Chihuahua hasta que no se garantice una educación de calidad para sus estudiantes mediante los planes y programas de estudio, como lo dicta la Ley General de Educación.

En entrevista al salir de Palacio de Gobierno, la secretaria de Educación estatal, Sofialeticia Morales, indicó que se tomó dicha decisión tras las conclusiones de la mesa de trabajo que tuvieron el pasado 27 de julio con maestros, padres de familia, asociaciones de la sociedad civil e investigadores.

“Nuestra posición es hasta que se cumpla lo que dicta la Ley General de Educación, quiere decir que estén publicados los planes y programas de estudio en el Diario Oficial de la Federación. Entonces si es el caso, empezaremos a repartir los libros de texto que nos hayan llegado.

“Tendría que ser antes de que inicie el ciclo escolar y este inicia el 28 de agosto, pero no se van a distribuir hasta que se cumpla la Ley General de Educación… que primero se publiquen los planes y programas de estudio en el Diario Oficial de la Federación, porque esa es la guía para la implementación del proceso de enseñanza aprendizaje y los libros de textos.

Agregó que los libros de texto no son el principal problema educativo, sino que hay un déficit de aprendizajes básicos en la mayoría de los alumnos del Estado.

“Debemos reconocer que niñas y niños de Nuevo León no saben leer y escribir y ese es el verdadero problema educativo.

“Somos la única entidad federativa que le apostamos a una evaluación censal, sistematizada, estandarizada y con el aval de organismos internacionales, tenemos los resultados de dos ciclos escolares, y aunque sí avanzamos, nuestro gran desafío es que se fortalezcan aún más”, afirmó la secretaria de Educación.

Academia Mexicana de Ciencias ofrece ayuda

Tras manifestar preocupación por los errores hallados en los libros de texto, la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) ofreció apoyar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para corregir las faltas.

Por medio de un breve comunicado, la AMC se dijo preocupada por los procedimientos jurídicos y pedagógicos en la elaboración de los nuevos materiales, así como la reserva de información que hizo la dependencia por cinco años.

Destacó que más allá de esto, menciona que los libros no reflejan la pluralidad de la sociedad mexicana y tampoco son claros sobre cómo contribuyen a una educación de calidad con base en el progreso científico, como lo establece el artículo 3 constitucional.

Frente a este panorama, la AMC dijo estar dispuesta para ayudar en la revisión y presentar propuestas.

Este martes, la SEP presentó los libros correspondientes a primaria. El director de Materiales Educativos, Marx Arriaga, reconoció que se hallaron al menos 20 errores, a los que prefirió referirse como “áreas de oportunidad”.

Ejecutivo presume apoyo del SNTE a los materiales

Tras asegurar que continuarán los diálogos circulares para analizar los libros de texto gratuitos para demostrar las mentiras de los “cretinos” conservadores, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que cuenta con el respaldo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional , AMLO presentó el escrito del magisterio nacional donde los maestros expresaron su respaldo a los nuevos libros de texto, y rechazó cualquier intento de destruirlos como plantearon algunos opositores.

“Lo informo porque no se sabe, les pregunto a los que me están escuchando o viendo si se enteraron y estoy seguro que el 99% de los mexicanos no se enteró. Si Javier Alatorre y todos los que nos gritan como pregoneros que nos van a vacunar con el virus del comunismo”, dijo AMLO.

De acuerdo con el manifiesto del SNTE, los libros son una herramienta fundamental de justicia social, que fortalecen la gratuidad, equidad y obligatoriedad educativas, que afianzan el derecho humano a la educación.

El primer mandatario insistió en sus críticas a quienes están en contra de los libros de texto de la SEP, principalmente los conservadores que “son capaces de calumniar, de mentir, todo en función de sus intereses, sus privilegios, y también por su ideología conservadora, clasista, racista”.

Por lo anterior, AMLO abundó, “es muy bueno el debate y toda esta semana por la tarde se va a seguir informando sobre los libros y la próxima semana también. Van a estar matemáticos, científicos que elaboraron los contenidos de los libros para explicar, para desmentir que no hay matemáticas”.

AMLO planteó que se haga una revisión sobre las referencias al comunismo. “Ayer me decía una persona que había escuchado que en el libro de tercero y cuarto de primaria se hablaba de cuestiones sexuales. Vamos a revisarlo todo, nada más para que vean como son de falsarios estos corruptos, todo en su afán de regresar por sus fueros para seguir robando”, puntualizó.