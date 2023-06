Gustavo de Hoyos pide a alianza no violar la ley

Gustavo de Hoyos, el líder empresarial e impulsor de que el agua y el aceite en la política conformara en el 2021 un frente contra Morena al que hoy busca abanderar para la contienda presidencial, pidió a Va por México no violar la ley con un proceso precipitado.

Señaló que la deuda “reputacional” de los partidos y la falta de inclusión de la sociedad civil, fueron los factores detrás de las derrotas electorales de dicha alianza hace un par de semanas.

A pesar de los momentos adversos que enfrenta la alianza y la “lentitud” que se le critica ante el protagonismo de Morena y su proceso interno, el expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), e interesado en la silla presidencial, hizo un llamado a que PRI, PAN, PRD y también Movimiento Ciudadano (MC) no caigan en lo que tanto le han criticado al partido guinda: violar la ley con un proceso precipitado, porque “el fin no justifica los medios”.

“Este método (de Morena) claramente es violatorio de la ley electoral. Me parece sumamente deplorable que haya este fraude a la ley. En el caso de la oposición, creo que pronto conoceremos las reglas definitivas. También quisiera que fuera más rápido; sin embargo, comprendo que, al no haber un gran tlatoani, se tiene que lograr una buena candidatura.

“(El llamado es:) Primero, no violar la ley; no me gustaría un procedimiento en el que cayéramos en lo que se está criticando”, declaró el expresidente de la Coparmex, en entrevista con La Razón.

Gustavo de Hoyos, Líder empresarial

La derrota del 4 de junio en el Estado de México, dijo, fue resultado de no haber incluido en el proyecto a la sociedad civil, aunque afirmó que esto no significa que la candidata Alejandra del Moral haya sido una mala opción.

“De ninguna manera el resultado del 4 junio podemos verlo como óptimo, y eso tiene que hacer que la coalición entienda que es necesario abrir más espacios a la sociedad civil. No digo que no haya sido una buena candidata Alejandra del Moral; creo que lo era, pero fue un proceso totalmente de carácter cupular y eso no genera interés”, enfatizó.

Entre la oposición, Gustavo de Hoyos ha levantado la mano para abanderar la alianza, incluyendo a MC, a pesar de no provenir de una plataforma partidista, pues opina que en la actualidad la gente necesita ver rostros nuevos.

“Aunque amplios sectores no quieren que siga la ruta destructiva del oficialismo, tampoco confían mucho en los políticos tradicionales. Yo creo que, en este momento, lo menos que pueden hacer es, si quieren convocar realmente a la sociedad, aumentar la votación; tienen que verse caras de hombres y mujeres nuevos”, consideró.

Desde su perspectiva, el escenario político-electoral con todo y las “vulneraciones constitucionales y legales que se advierten”, no sólo es responsabilidad de los partidos, pues considera que a las autoridades electorales les ha faltado sacar las “tarjetas rojas y amarillas” ante las faltas denunciadas por la propia oposición.

“Tenemos una institución confiable. Algunas críticas al trabajo de fiscalización del INE, las sanciones en el tribunal no están siendo suficientemente ejemplares para que los jugadores tengan un sentido para cumplir con la ley.

“Estamos retrocediendo, porque, aunque hay una institución democrática, es un árbitro que no saca las tarjetas amarillas y rojas, lo que hace que el juego se vuelva fuera de las reglas”, comentó.