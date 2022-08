Gutiérrez Luna, indigno de representar a la soberanía por "jocoso", debería irse ya: Rubén Moreira

El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, criticó que el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, “no es digno de representar a la soberanía” por la actitud con la que notificó la solicitud de procedencia en contra del dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, la cual calificó como “jocosa”.

Previo a su participación en uno de los foros de la Reforma Electoral, Moreira Valdez consideró que el morenista no ha sabido asumir su función de representante del Congreso, con una actitud imparcial, y recalcó como “condenable” el que haya convocado una conferencia de prensa para difundir la petición que busca desaforar a “Alito”.

Ya tuvimos un caso parecido, que es el diputado Charrez, y no se hizo ese espectáculo porque no es propio… Y lo veía en una actitud jocosa por ahí diciendo que lo invitaba a comer (al fiscal de Campeche) y no sé cuánto. Pues esa no es la seriedad del presidente de la Mesa. Pero bueno, qué puedo esperar de quien agarró el recinto de cancha de fútbol