No habrá carpetazo en caso Ayotzinapa: AMLO

Tras la aprobación de la Ley de Amnistía, Andrés Manuel López Obrador aseguró que permitirá esclarecer casos relevantes como el de Ayotzinapa para “romper el pacto de silencio”, pero, dijo, de no avanzar en la localización de los 43 jóvenes “estos delitos no prescriben, no se pueden cerrar los expedientes”, por lo cual “nosotros no vamos a dar carpetazo”.

El Presidente destacó que el propósito de la reforma a esta ley es que se pueda proteger a las personas que participaron o sepan el paradero de los 43 normalistas, “siempre y cuando nos ayuden” en el esclarecimiento o aportando información para un caso de este tipo.

“Nos va a ayudar mucho en el caso de Ayotzinapa y en otros casos, pero fundamentalmente para Ayotzinapa porque de esa forma van a poder declarar, dar testimonios, quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y que están amenazados, temerosos”, subrayó en la conferencia mañanera.

Cuestionado sobre si se pudieran volver a abrir expedientes para hacer uso de la reforma y recibir nuevamente amnistía, López Obrador señaló que sí, ya que estos delitos no prescriben. Además, expuso que lo importante en este momento es saber dónde están los jóvenes.

“Pero en el supuesto de que no avancemos como queremos, avanzar más y encontrar a los jóvenes, estos delitos no prescriben, no se pueden cerrar los expedientes. Esto también, aprovecho para que lo sepan: nosotros no vamos a dar carpetazo. No es que ya nos fuimos y ya pasó todo. No, no, y yo espero que en el tiempo que nos falta podamos avanzar”, remarcó.

Aseguró, por otro lado, que la colocación de vallas alrededor de Palacio Nacional son para blindarlo de “provocadores” que se infiltran en las marchas y no de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, quienes están en su derecho de manifestarse.

“Ellos son libres de manifestarse, tienen todo el derecho de hacerlo, es la búsqueda de sus hijos. Nosotros lo que hacemos es que protegemos el Palacio porque hay muchos provocadores, entonces tenemos que prevenir, hay quienes quisieran que haya escándalos y más en este tiempo como estamos a cinco o seis semanas de las elecciones, pues es mejor cuidar el Palacio, prevenir”, externó.

López Obrador ratificó que el 3 de junio se reunirá con los papás y mamás de los 43 jóvenes en Palacio Nacional, ya que pasen las elecciones porque, afirmó, hay quienes buscan sacar “raja política”, asumiendo una actitud “politiquera”.

Apuntó que en el encuentro se darán a conocer el avance en las investigaciones sobre la desaparición de los jóvenes, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

Expuso que mientras se llega la fecha del encuentro que se ha pospuesto desde hace varios meses, se sigue trabajando en la búsqueda de los estudiantes, ya que no hay un solo día que no se haga.

“Conocer toda la verdad y ése es mi compromiso, nada más que no queremos que se utilice este asunto tan justo con propósitos politiqueros porque hay mucho falsario, hay mucha simulación”, advirtió.