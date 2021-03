No habrá Parlamento Abierto para discutir la Reforma Eléctrica

La mayoría de Morena y sus aliados del PT y el PES en las comisiones de Energía, Medio Ambiente y Estudios Legislativos Segunda del Senado rechazaron la realización de un parlamento abierto para analizar la minuta de Reforma Eléctrica que envió la Cámara de Diputados.

Mientras los legisladores de la oposición se pronunciaron por abrir la discusión a la sociedad, los morenistas, encabezados por Napoleón Gómez Urrutia evitaron que se llevara a cabo el Parlamento Abierto.

Durante las exposiciones, la legisladora del PAN, Xóchitl Gálvez advirtió que el tema fundamental es la protección ambiental contra la quema de combustóleos que provocan contaminación en las principales ciudades del país.

Cuando realizaba su presentación advirtió que la Reforma se originó por el excedente que tiene el gobierno federal de combustóleos, ocasionado por la insistencia de refinar petróleo pesado.

“El grave problema de poner a refinar petróleo pesado es que tengan 30 por ciento excedentes, ese es el problema”, dijo Xóchitl Gálvez, cuando fue interrumpida por el senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia.

El líder de los trabajadores mineros solicitó una moción de orden porque en su opinión se estaba manipulando la información con las imágenes que mostraba la senadora del PAN.

–Presidenta: una moción–, interrumpió Gómez Urrutia. En respuesta Xóchitl Gálvez señaló que “aquí ha habido todo tipo de discursos y usted no ha callado a las personas”, “Estamos discutiendo una cuestión muy simple si debe haber un parlamento abierto o no, pero estamos escuchando acá, manipulando que no sabemos... esa es la moción de orden senador y soy respetuoso y entremos a la discusión de lleno si es lo que les preocupa”, sostenía Napoleón Gómez.

Al final, la presidenta de la Comisión de Energía, Adriana Abreu pidió que se realizara la votación, por mayoría los senadores integrantes de las comisiones unidas rechazaron modificar el orden del día e incluir un Parlamento Abierto.