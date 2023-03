"Hagan lo que hagan, no regresarán al poder los oligarcas", sostiene AMLO en el Zócalo

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este sábado que “hagan lo que hagan, no regresarán al poder los oligarcas; continuará una verdadera democracia", esto en el futuro político del país.

El Presidente de México conmemoró este sábado la Expropiación Petrolera, llevada a cabo 85 años por el general Lázaro Cárdenas.

85 Años de la Expropiación Petrolera, desde el Zócalo de la Ciudad de México. https://t.co/b44zoyqLXG — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 18, 2023

En su su discurso AMLO prometió continuidad en la misma estrategia política ante el canidato de la 4T que resulte vencedor en las elecciones de 2024.

"Estoy convencido que cualquiera de los aspirantes que resulte triunfador en la encuesta aplicará la misma política" apuntó.

AMLO aparece en el Zócalo de la CDMX, en el marco del 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera Foto: Especial

Nada de zigzaguear...

Previamenete, el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue tajante al señalar:

"Manifestamos a los cuatro vientos, nada de zigzaguear, sigamos anclados en nuestros principios, reafirmemos la decisión y el rumbo que hemos tomado desde que inició el gobierno, no a las medias tintas, no aceptaremos nunca que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y el empobrecimiento de las minorías"

Y ya al hablar de su actual administración, López Obrador presumió su estrategia económica en materia energética:

"No hemos solicitado deuda adicional desde que estamos en el gobierno y al mismo tiempo, sin aumentar en términos reales la deuda pública, no se han incrementado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, ni del diesel del gas y la luz, inclusive ha habido una disminución en el precio de estos energéticos", dijo ante miles de asistentes que cada vez que podían aplaudía al Jefe del Ejecutivo.

Aseguró que se está garantizando la soberania petrolera, y que el año próximo no se va a comprar petrolíferos en el extranjero, "vamos a procesar toda nuestra materia prima".

"Ya no es el tiempo de Calderón ni de García Luna"

Ya casi al término de su discurso AMLO reiteró que ya no es el tiempo del gobierno de Felipe Calderón ni de Genaro García Luna.

"Quiero dejar de manifiesto que ya no es el tiempo de Calderón ni de García Luna, que ya no es de los vínculos turbios entre el gobierno de México y las agencias del gobierno de EU, ahora no hay simulación, de verdad se combate a la delincuencia organizada y de cuello blanco, porque no hay corrupción, no hay impunidad, ni existen relaciones de complicidad con nadie".

AMLO durante el evento en el Zócalo. Foto: Especial

fgr