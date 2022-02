Baja 34% localización de desaparecidos en este año

La localización de individuos desaparecidos en México disminuyó 34 por ciento del 1 de enero al 20 de febrero del 2022 respecto a ese lapso del año anterior, a pesar de que se registraron menos casos, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En 2021 se reportaron en general dosmil 292 personas con estatus de desaparición; sin embargo, mil 076 continúan como no localizadas, que es equivale a 47 por ciento, pero en lo que va del 2022, se contabilizan mil 118 personas extraviadas, de las que 710 no han sido encontradas, que es 63 por ciento de ilocalización.

Los estados con mayor reporte de desapariciones son Nuevo León, con 137; Estado de México, con 123; Zacatecas, 86, y la Ciudad de México, con 82. Las mujeres entre 10 y 29 años son el sector de mayor incidencia a nivel nacional.

Al respecto, organizaciones civiles y colectivos aseguraron que el problema sigue siendo la falta de interés y apoyo de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno con las familias, ya que servidores públicos se encuentran coludidos con los grupos del crimen organizado, además de que también participan en la desaparición de personas.

Delia Quiroa, del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo, mencionó que en México el panorama en 2022 va a seguir siendo el mismo, toda vez que las autoridades siguen sin dar presupuesto a los colectivos para realizar las búsquedas, además de que falta mayor vigilancia y acompañamiento para evitar agresiones de los grupos armados.

Además, comentó que ahora el modus operandi de los criminales comenzó a cambiar, pues si antes los enterraban en fosas, en este año se han distinguido por dejarlos en las calles tirados, en autos y a la vista de todos.

“Si nos damos cuenta, están comenzando a cambiar la forma de su delincuencia, porque si bien los entierran en fosas, ahora los dejan en las calles para que los vean todos y los encuentren, pero no sabemos por qué lo están haciendo”, dijo.

La activista mencionó que sigue sin existir interés por parte de las autoridades y aclaró que las policías estatales son, en buena parte, los responsables de las desapariciones, “porque torturan a la gente para sacar información de otros temas, pero al dejarlos mal, mejor tienden a asesinarlos”.

De 1964 a 2022, se tiene registro de 98 mil 075 que siguen con el estatus de no localizadas, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación.

Cecy Armenta, vocera del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, denunció que persiste la falta de interés por parte de las autoridades y por ello los registros van a la baja, ya que las autoridades estatales no tienen los recursos, y “tratan de ocultar todo lo que se avanza”.

“A nosotros siempre nos están obstaculizando las autoridades estatales, ya que en las búsquedas no nos dejan tomar fotos ni decir dónde estamos, lo que hace pensar a uno que se encuentran coludidos por los grupos delictivos”, detalló.

La activista indicó que otro de los problemas es la cifra negra de desapariciones, ya que hay muchas familias que no denuncian por miedo a ser atacadas por los criminales, aparte de que siempre han visto que las cifras se maquillan para su beneficio y para que no vean que los estados tienen un grave problema.

Cecy Armenta mencionó que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) publica sus acciones en redes sociales hasta muy tarde o la madrugada, ya que lo que quieren es precisamente que no se conozca en dónde están o qué están haciendo.

“Ellos tratan de ocultar la información, pero a mí no me importa porque no me pagan, ni me mandan”, comentó.