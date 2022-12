Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa reclamaron al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, la falta de resultados en la investigación para conocer el paradero de los estudiantes, pues aseguran que el caso se estancó.

En una reunión privada llevada a cabo el pasado martes en las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Cuidad de México, los padres asistentes pidieron al funcionario federal avances urgentes, pues, reclamaron, éste sigue repitiendo las mismas cosas que fueron informadas hace meses .

Incluso, María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández y asistente a la reunión, comentó que en el encuentro se volvió a presentar el mismo informe que ya les había sido entregado.

“Principalmente le preguntamos en tono molesto qué había pasado con las órdenes de aprehensión que había comentado, porque nos aseguró que iban a haber más, no sólo la de Murillo Karam, pero no hemos visto nada. Lo que estamos viendo es que es como si la investigación parara; nosotros le dijimos que no estamos jugando, porque queremos que se reactivan las detenciones y que confiesen en donde se encuentran nuestros hijos”, explicó.

La madre mencionó que a Alejandro Encinas le molestó que los familiares le dijeran que el informe que presentó fue apresurado y realizado sin tomar en cuenta a nadie. Ante esto, reiteraron su petición de que el Gobierno continúe la búsqueda de los normalistas en vida, pues acusan que el “informante al que se protege” sólo engaña a las autoridades y las manda a buscar a zonas donde no hay nada.

“El informante le dice que vayan a buscar a una zona, pero no hay nada, pero después les dice que no hay nada porque los arrancan y los llevan a otros lados. Por eso le decimos a Encinas que sólo él es el que cree [en el informante], pero solamente nos mueve la cabeza y no nos dice nada. A mí me da coraje porque ya son ocho años , aparte de que nos impusieron a un fiscal que ni nosotros quisimos”, dijo.

Señaló que, por el momento, no tiene confianza del nuevo fiscal para el caso, la cual, señaló, se debe ir ganando a base de resultados. Puntualizó que éste debe empezar toda la investigación desde cero, leyendo los documentos y comprendiendo el entorno.

María Martínez aseguró que ya no ve seriedad en el caso con tantas acusaciones y denuncias entre autoridades y acusados , por ello, exigió a autoridades trabajar con resultados inmediatos, pues, dijo, no quieren llegar a otro aniversario del caso sin avances.

AM